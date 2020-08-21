الدانمارك تتبرع ب15 مليون كرونة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم

كتبت: هناء أبو العز

تتبرع الحكومة الدنماركية بمبلغ 15.4 مليون كرونة دانمركية لمشروع يهدف إلى إعادة المهاجرين غير الشرعيين الموجودين حاليًا في إحدى دول غرب البلقان الستة.

وهذه المبادرة ، التي تدعمها أيضًا حكومات هولندا وألمانيا والنمسا والاتحاد الأوروبي ، ستعرض على هؤلاء المهاجرين فرصة العودة إلى بلدانهم الأصلية على أساس طوعي ، من خلال مساعدتهم على ترتيب رحلة العودة. كما سيتم تقديم الدعم لهم للحصول على مكان في وطنهم.

ووفقًا لوزير الشؤون الخارجية والاندماج الدنماركي ماتياس تيسفاي ، يوجد حاليًا آلاف المهاجرين المقيمين في البلقان الذين يرغبون في الذهاب أبعد من ذلك إلى الشمال ، لكن لا يمكنهم ذلك بسبب إغلاق الحدود الأوروبية ، وفقًا لتقارير موقع شنجن.

وقال الوزير فى تصريحاته: المهاجرون تقطعت بهم السبل في عدة دول في البلقان، وهذه الدول تقوم الآن بمهمة كبرى لأوروبا بأسرها، و نريد أن نريحهم، هذا هو السبب في أننا ننفق الآن 15 مليونًا على جعل المهاجرين يسافرون طواعية إلى الوطن في الشرق الأوسط أو باكستان أو أينما أتوا .

وأشار أيضا إلى أنه يجب معالجة تحديات الهجرة في وقت مبكر بما فيه الكفاية في المناطق الحساسة وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة للتعامل معها عندما " يقف المهاجرون ويقرعون الباب على الحدود الدنماركية " ، مؤكدًا أن مساهمة الدنماركيين الحكومة في هذا المشروع هي خطوة في الاتجاه الصحيح.