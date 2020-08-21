استرداد 4400 متر تعديات على أملاك الرى والصرف بمركز المحلة فى الغربية.. صور

الغربية عادل ضرة

وجه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى نوابه بضرورة الاستمرار فى حملات الإزالة لكافة التعديات على أملاك الدولة فى إطار توجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه بضروره استمرار تنفيذ قرارات ازاله التعدى على املاك الدولة، وتم استرداد هذا الأسبوع 4400 متر من أملاك الرى والصرف تم خلالها تنفيذ ازالة 100 حالة تعدى (52 حالة تعدى على صرف بشبيش و 48 حاله تعدى تابعه لرى بحرى زفتى، وقد تضمنت الإزالات أكشاك ومبانى وحظائر وأسوار قد تم إزالتها تماما.

على الجانب الآخر، صرح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له، أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى أسفرت عن إزالة 3260 تعديًا منذ بدء التنفيذ فى 16 مارس وحتى 20/ 8 / 2020.

وأشار محافظ الغربية، إلى أنه تم إزالة 885 مخالفه تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 45 فدان و 22 قيراط و 5 أسهم، وإزالة 774 مخالفة بناء بمساحة 95 ألف و 305 مِتْرًا، بالإضافة إلى إزالة 1601 تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 339 ألف و 478 متر مربع.

وأكد الدكتور طارق رحمى أنه لا تهاون مع أية مخالفات وسوف يتم إزالتها فورا وتطبيق القانون بكل حزم .

واكد المحافظ على استمرار تنفيذ حملات الإزالة بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة للقضاء على تعديات أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراء القانونية ضد المخالفين.



استرداد 4400 متر تعديات على أملاك الرى والصرف بمركز المحلة فى الغربية (1)



استرداد 4400 متر تعديات على أملاك الرى والصرف بمركز المحلة فى الغربية (2)



استرداد 4400 متر تعديات على أملاك الرى والصرف بمركز المحلة فى الغربية (3)



استرداد 4400 متر تعديات على أملاك الرى والصرف بمركز المحلة فى الغربية (4)



استرداد 4400 متر تعديات على أملاك الرى والصرف بمركز المحلة فى الغربية (5)



استرداد 4400 متر تعديات على أملاك الرى والصرف بمركز المحلة فى الغربية (6)