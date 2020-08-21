اليوم السابع
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إنفوجراف.. إزالة 3260 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالغربية

الجمعة، 21 أغسطس 2020 01:32 م
إنفوجراف.. إزالة 3260 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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صرح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له، بأن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى أسفرت عن إزالة 3260 تعديًا منذ بدء التنفيذ فى 16 مارس وحتى 20/ 8 / 2020.

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وأشار محافظ الغربية إلى أنه تم إزالة 885 مخالفه تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 45 فدان و 22 قيراط و 5 أسهم، وإزالة 774 مخالفة بناء بمساحة 95 ألف و 305 أمتار، بالإضافة إلى إزالة 1601 تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 339 ألف و478 مترا مربعا.

 

وأكد الدكتور طارق رحمى، أنه لا تهاون مع أية مخالفات وسوف يتم إزالتها فورا وتطبيق القانون بكل حزم .

 

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة للقضاء على تعديات أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراء القانونية ضد المخالفين.

 

 


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