إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمشتول السوق فى الشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

قاد محمد محمود حجازى رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بالشرقية، بالتنسيق مع قوة أمنية من شرطة المركز، حملة مكبره لإزاله 8 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 1600 متر وتم تحرير محاضر ضد المخالفين، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حزم لأى محاوله للتعدى على الأراضى الزراعية سواء البناء بدون ترخيص أو التجريف او التبوير وازالة تلك المخالفات فى المهد على نفقه المخالف وتطبيق القانون على المخالفين.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الإمتثال للقوانين وعدم مخالفتها حتى لايعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية كما أعطى تعليمات مشددة للاجهزه التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم وقوة لتعديات البناء المخالف وتطبيق القانون للحفاظ على هيبة الدولة .