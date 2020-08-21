أهالى يطالبون لصًا بالقفز من أعلى مبنى فى قنا.. والأخير يرد: أنا مش سبايدر مان

قنا فريق المحافظات

تمكنت قوات أمنية بمركز شرطة قنا، اليوم الجمعة، من ضبط لصين بعد محاولتهما سرقة معدات ومستلزمات بناء، من أبنية تحت الإنشاء بمنطقة المعتقل فى مدينة قنا، وبمساعدة الأهالى الذين لاحظوا السارقين وطاردوهما حتى وصلت القوات الأمنية.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد، تمكن قوة أمنية من مركز شرطة قنا بضبط لصين حاولا سرقة معدات وأشياء بناء تحت الإنشاء فى شارع المعتقل بمدينة قنا، والقبض عليهما بعد مطاردة مثيرة مع قوات الشرطة بين البنايات.

وأوضح مصدر لليوم السابع، أن الأهالى شاهدوا اللصين بين أحد الأبنية يحاولان سرقة معدات البناء والأسلاك المتواجدة مما دفعهم إلى مطاردتهما وإبلاغ الشرطة، وأثناء المطاردة قفز أحد اللصوص من طابق علوى أدى إلى كسر قدمه وأخر طلب منه الأهالى القفز إلى أن الأخير رد "أنا لست سبايدر مان" وتمكنت القوات من القبض عليه بعد نزوله بحبل مقوى من أعلى البناية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات وتكثيف الإجراءات لمعرفة هوية السارقين ونشاطهم الإجرامي.