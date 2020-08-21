أب بقلب 100 أم.. تركته زوجته بعد إنجاب 4 أطفال ذوى احتياجات فوهبهم حياته

تقرير محمد قاسم

مش مهم أعيش.. أهم حاجة عندى ولادى يعيشوا مرتاحين أنا تركت شغلى عشان خاطرهم هما لأنهم 4 أطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة".. بتلك الكلمات الممزوجة بالدموع تحدث لنا والد 4 أطفال مصابين بنسبة 90% إعاقة ذهنية فهم كل ما فى حياته وظل منذ ولادتهم يرعاهم حتى أنه فقد وظيفته من أجل البقاء معهم فى البيت يتولى شئون حياتهم بعدما رفضت زوجته ترك عملها .

وقال "سامح محمد " لـ"اليوم السابع" ربنا رزقنى بأربعة أطفال هدية من عنده وأنا بحبهم وماليش غيرهم وهما كمان ماعندهمش حد غيرى فهم ليسوا كباقى الأطفال فقد قدر الله لي أن يكونوا جميعهم مصابين بإعاقات ذهنية بداية من ابنتى الكبرى " سلمى" وعمرها الآن 20 سنة و"حسن" 17 سنة حتى التوأم عندهم نفس المرض .

وأكد سامح والد الأطفال أنا عايش معاهم فى شقة صغيرة بالطابق الأرضى ولا أملك شيئا من حطام الدنيا حتي عملي فقدته من أجلهم وزوجتي تعمل ممرضة وترفض الجلوس معهم بحجة أنها لن تضيع وظيفتها فكان لزاما على أن أجلس معهم وأقوم بدور الأب والأم فى وقت واحد.

وأضاف سامح: أولادى لهم ظروف خاصة ومحتاجين رعاية من نوع مختلف فهم ليسوا كأى أطفال عاديين فأنا أقوم بكل شىء معهم من طعام وشراب وغسيل ملابسهم حتى"المواعين" بغسلها ومش متضايق من اللى بعمله عشان ولادى .

واستطرد سامح كلامه ودموعه تتساقط من عينه: أنا مش عاوز غير أن أي دار رعاية تتبنى حالة أطفالي وينقذونى من اللي أنا فيه لأن حالتهم بتزيد لدرجة أن لو عيني غفلت عنهم ممكن يأذوا بعض وهو ما حدث من قبل عندما تركتهم وذهبت لشراء بعض الطعام لهم وجدت أبنى طعن شقيقه بسكين ولحسن الحظ أننى حضرت فى الوقت المناسب ومن وقتها وأنا لا أتركهم لحظة وعملت أبواب وشبابيك حديد خوفا عليهم من الخروج .

وأنهى سامح كلامه لـ"اليوم السابع"، قائلا: " أنا محدش بيسأل عنى وعنهم وأنا عايش بس خايف لما أموت ولادى هيكون مصيرهم أيه"، مناشدا المسؤولين مساعدته فى إيجاد حل لمشكلة أطفاله الأربعة حتى يعيشوا حياة كريمة .