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10 فوائد سحرية للمانجو.. غنية بفيتامين سى وتحمى من الأمراض المزمنة

الخميس، 09 يوليه 2020 03:33 م
10 فوائد سحرية للمانجو.. غنية بفيتامين سى وتحمى من الأمراض المزمنة المانجو
كتبت آية دعبس

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تُعد المانجو من الفواكه الصيفية المُفضلة لدى الكثير، لمذاقها المميز، كما أنها من الفواكه الغنية بالفيتامينات المقوية للمناعة، وفوائد أخرى لتعزيز الصحة العامة، مثل:-
 
1- ثمرة غنية بفيتامين سى، واللون الأصفر للمانجو يشير إلى غناها بالبيتاكاروتين، الذى يتحول إلى فيتامين (أ) المعزز لمناعة الجسم.
 
2- المانجو غنية بالألياف الطبيعية التى تُحسن حركة الأمعاء وتحمى من الأمراض المُزمنة.
 
3- تحتوى المانجو على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تسهيل عملية الهضم حيث انها تحتوى على بعض التى تساعد على هضم الطعام.
 
4- تناول المانجو يساعد على خفض مستوى الكوليسترول فى الدم وضبط من مستوى السكر.
 
5- من أفضل أنواع الفواكه التى تعمل على زيادة الوزن نظرا لاحتوائه على بعض الخصائص التى تساعد على اكتساب الوزن.
 
6- يحتوى المانجو على كميات عالية من البكتين، وهى ألياف غذائية قابلة للذوبان يمكن أن تساهم بكفاءة فى خفض مستويات الكوليسترول فى الدم، ويمكن للبكتين أن يساعد أيضا فى منع تطور سرطان البروستاتا.
 
7- يحتوى المانجو على فيتامين ك الذى يحمى من مخاطر كسر العظام، ولذلك ينصح بالحرص على تناول المانجو، لاحتوائه على الكالسيوم الضرورى الذى يعتبر عنصرا مهما للحفاظ على صحة العظام وتقويتها.
 
8- المانجو، تساعد على منع الإمساك وتعزيز انتظام الجهاز الهضمى بشكل صحى بسبب الألياف والماء الذى تحتوى عليه. 
 
9- الألياف والبوتاسيوم والفيتامينات التى تحتوى عليها المانجو تساعد على منع أمراض القلب.
 
10- تحتوى على فيتامين (أ) الضروري لنمو جميع الأنسجة الجسدية، بما فى ذلك الجلد والشعر.
 
 
 

فوائد المانجه

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