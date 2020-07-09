وزير الإعلام اليمنى: حديث الميليشيات حول استخدام أسلحة أمريكية أكاذيب

وكالات

علق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على إعلان جماعة "أنصار الله" الحوثية ضبطها أسلحة مصدرها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، معتبرا ذلك "أكاذيب وفبركات واستخفافا بالعقول".

وقال الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الأربعاء: "إن الأكاذيب والفبركات التي تروج لها مليشيا الحوثي الانقلابية على لسان المدعو يحيى سريع بشأن أسلحة أرسلتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجبهات القتال في اليمن واستخدمت فيها شعارات قديمة لم تعد تستخدمها الوكالة وطبعت وألصقت بشكل بدائي في صناديق أسلحة، استخفاف بعقول اليمنيين‏".

وأكد أن هدف الإعلان هو "إقحام الولايات المتحدة لتبرير تبعيتها وانقيادها الكامل خلف إيران، وإعطاء مبررات واهية لحربها على اليمنيين، والاستمرار في التغرير بالبسطاء والمخدوعين بشعاراتها المعادية لإمريكا للزج بهم في محارق الموت وجبهات القتال"‏.

واتهم "أنصار الله" بأنها تتعمد "استهداف وتشويه المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات للشعب اليمني وترفض الانصياع لضغوطها وابتزازها ومحاولاتها التلاعب بهذا الدعم وتوجيهه لصالح المجهود الحربي".

واتهم الحوثيين بخطف عاملين في عدد من المنظمات الدولية كمنظمة "أوكسفام"، وخطف مديرة منظمة "سيفروورلد" البريطانية‏.

وأشاد الإرياني بالجهود التي تبذلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن منذ العام 1959، لافتا إلى أنها تسهم في تحسين وتعزيز قدرات الأجهزة الحكومية وتعزيز اللامركزية وتمكين المجتمعات المحلية في بلاده.