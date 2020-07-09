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وزراء خارجية مصر وروسيا وجنوب أفريقيا والكونغو يؤكدون على تعزيز التعاون الوثيق

الخميس، 09 يوليه 2020 12:38 م
وزراء خارجية مصر وروسيا وجنوب أفريقيا والكونغو يؤكدون على تعزيز التعاون الوثيق سامح شكرى وزير الخارجية
/أ ش أ/

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أكد وزراء خارجية كل من روسيا ومصر وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على أهمية تعزيز التعاون الوثيق بين الامانة العامة لمنتدى الشراكة الروسية – الأفريقية ووزراء الخارجية الأفارقة وأمانات رابطات الاندماج الأفريقى .

جاء ذلك فى البيان المشترك الذى صدر بعد الجولة الأولى من المشاورات السياسية التى أجريت بين وزراء خارجية كل من روسيا ومصر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية نشرتها سفارة روسيا بالقاهرة اليوم على موقع الفيسبوك .

وأضاف البيان،أن الوزراء استعرضوا التدابير الرامية إلى زيادة التعاون الصناعى بين روسيا وأفريقيا ، سواء على الصعيد الثنائى أو بمشاركة المنظمات الأفريقية دون الإقليمية ، وكذلك لضمان وصول الصادرات الأفريقية إلى السوق الروسية مشيرا إلى أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف تحدث عن أولويات منتدى الشراكة الروسى الأفريقى والتى تشمل التنسيق الكامل للتعاون الروسى الأفريقى للتحضير للقمم وتعزيز التعاون بين الشركات الروسية والأفريقية وتطوير خرائط طريق اقتصادية وبحثية وثقافية لدعم التعاون الروسى – الأفريقى .

وأوضح بأن الوزراء المشاركون فى المشاورات أعربوا عن قلقهم البالغ من استمرار انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) وتداعياته مؤكدين على الحاجة إلى التوسع فى التعاون الدولى لمكافحة الأوبئة وغيرها من التحديات الصحة العامة .. وقد أكد وزير الخارجية الروسى التزام موسكو بالاستمرار فى مساعدة الدول الأفريقية لمكافحة كوفيد-19 سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف .

وأشار البيان أن الوزراء أكدوا على أهمية مبادئ المساواة وتقرير المصير للدول وأدانوا بشدة جميع أشكال وممارسات كراهية الاجانب والعنصرية والاستعمار الجديد والنازية مؤكدين على أهمية الذكرى 60 للاعلان الامم المتحدة لمنح استقلال دول والشعوب من الدول المستعمرة الصادر فى 14 ديسمبر عام 1960 .

وأوضح البيان، أن الوزراء أكدوا على عقد قمة روسيا – أفريقيا الثانية فى عام 2022 ، على أن يتم الاتفاق على تحديد التاريخ والمكان فى الجولة المقبلة من المشاورات السياسية عقب انتخابات رئيس الاتحاد الأفريقى عام 2022 مشيرا إلى اتفاق الوزراء على عقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزراء خارجية الدول الثلاث ووزير خارجية روسيا فى عام 2021 .

 


وزراء خارجية مصر

روسيا

جنوب أفريقيا

الكونغو

تعزيز التعاون

أخبار مصر

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