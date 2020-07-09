وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية ترحب بتصريحات بيجون بشأن تأييد التعاون بين الكوريتين

سول /أ ش أ/

رحبت وزارة الوحدة فى سول، اليوم الخميس، بتصريحات نائب وزير الخارجية الأمريكى ستيفين بيجون، المبعوث الأمريكى الخاص بكوريا الشمالية بشأن التأييد القوى للتعاون بين الكوريتين.

وقال بيجون - فى تصريحات له فى سول عقب المحادثات مع المبعوث النووى الكورى الجنوبى لى دو-هون نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إنه أكد أن التعاون بين الكوريتين هو مكون مهم من أجل خلق بيئة أكثر استقرارا فى شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف أنه يدعم جهود حكومة سول على نحو كامل وهى تحقق أهدافها المتعلقة بالتعاون بين الكوريتين".

ووصل بيجون أمس الأول الثلاثاء إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول نزع السلاح النووى فى كوريا الشمالية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وغيرها.

ومن المقرر أن يتوجه بيجون إلى اليابان بعد ظهر اليوم.