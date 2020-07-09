اليوم السابع
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الخميس، 09 يوليه 2020 04:39 م
خالد صلاح
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نوبل إنرجي تستعيد معظم الإنتاج المتوقف بحلول نهاية يوليو

الخميس، 09 يوليه 2020 03:20 م
نوبل إنرجي تستعيد معظم الإنتاج المتوقف بحلول نهاية يوليو صورة أرشيفية
(رويترز)

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قالت شركة نوبل إنرجي اليوم الخميس إنها تتوقع استعادة معظم حجم إنتاج النفط المتوقف بحلول نهاية يوليو تموز مع تعافي أسعار النفط من مستويات متدنية قياسية.

وصعد سهم الشركة اثنين بالمئة إلى تسعة دولارات في معاملات ما قبل فتح السوق، وكان قد تراجع 64 بالمئة منذ بداية العام.

وقالت الشركة في بيان إن متوسط الإنتاج الذي جرى تقليصه في الربع الثاني بلغ في المتوسط 11 ألف برميل يوميا وبلغ الإجمالي 32 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا على أساس صاف.

وخفضت شركات التنقيب عن النفط الصخري الأمريكي الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا لمواجهة انهيار تاريخي في أسعار الخام خلال أبريل نيسان نتج عن ضعف الطلب الناجم عن إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا وحرب أسعار بين روسيا والسعودية وهما من كبار المنتجين.

ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة للنفط والغاز نتائج الربع الثاني من العام في السابع من أغسطس آب.

 

 

 


نوبل انرجي

النفط

الدولار

شركات التنقيب

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