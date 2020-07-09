وقال الفرجاني -في لقاء خاص أجراه مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية-: "إننا عقدنا اجتماعا مع وزارة الصحة بخصوص توفير جهاز (بي سي آر)، وقمنا بتجهيز مكان له داخل المطار وسيكون متوفراً خلال أيام معدودة، كذلك وفرنا 30 جهاز تعقيم يدويا في صالة الركاب والإدارات وتوفير كراسي للمسافرين لصالة الركاب، بالإضافة إلى توفير أجهزة إلكترونية للكشف على أمل أن يفتح المطار في أقرب وقت ممكن".

وأكد "أنه لا يوجد تاريخ محدد لفتح المطار حتى اللحظة وأن افتتاح المطار مرتبط بمعايير ومواصفات دولية وداخلية، والمواصفات الداخلية متمثلة في توفير أجهزة التعقيم وأجهزة الكشف وتوفير المنظومات الأمنية الداخلية".

وأضاف أنه "إذا أخذنا مثالا على ذلك، فقد اشترطت تونس أن يكون لدى المسافر القادم إليها تحليل (بي سي آر) معتمد، كذلك إقامة جبرية لمدة أسبوعين على حسابك الخاص كل هذا لم يتم الاتفاق عليه بين مصلحة الطيران المدني الليبي والتونسي أو المصري أو بعض الدول العربية الأخرى، لذلك لا أحد يمكن أن يحدد موعد لفتح المطار".

وحول المشاورات بين إدارة المطار ومصلحة الطيران المدني في ليبيا عن قرب افتتاح المطار واستئناف الرحلات، قال الفرجاني "إننا نتوقع مبدئياً أن يتم استئناف الرحلات الداخلية بين المدن الليبية بالإضافة إلى رحلات موظفي الحقول النفطية خلال أسبوعين من الآن وتظل توقعات ولا يوجد تأكيد حولها"، موضحاً أنه بالنسبة للرحلات الدولية، فإنها مرتبطة بمصلحة الطيران المدني وهي من تعطي تنويها لجميع الدول أن مطارنا مفتوح أمام الرحلات الخارجية".