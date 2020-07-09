اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 09:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسؤول إيرانى يحذر من حالة الاستياء لدى المواطنين تجاه الوضع فى البلاد

الخميس، 09 يوليه 2020 05:00 ص
مسؤول إيرانى يحذر من حالة الاستياء لدى المواطنين تجاه الوضع فى البلاد الرئيس الإيرانى حسن روحانى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتبر رئيس بلدية طهران بيروز حناجى أن نسبة الإقبال المنخفضة القياسية فى الانتخابات التشريعية السابقة تدل على استياء المواطنين إزاء الوضع العام فى إيران، موضحا أنها قد تشكل تهديدا للجميع.

وقال حناجة في مقابلة إعلامية، أبرزتها شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن "الإقبال على صناديق الاقتراع هو مؤشر إلى مدى رضى الشعب، عندما يكون هناك استياء من الحكومة أو الدولة، فإن ذلك يطال الجميع ولا سيما البلدية".

وأضاف أن هذا القدر من الاستياء في صفوف الناخبين "يمكن أن يشكل تهديدا للجميع، ليس فقط الإصلاحيين أو المحافظين".

وتابع: "نبذل قصارى جهدنا، لكن وضعنا ليس طبيعيا.. نحن نخضع لعقوبات وفي وضع اقتصادي صعب".

 

إيران

بلدية طهران

الحكومة الإيرانية

الانتخابات التشريعية فى إيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 أسباب تكشف سر تراجع معدل التضخم الشهرى فى شهر يونيو (-0.1%)

5 أسباب تكشف سر تراجع معدل التضخم الشهرى فى شهر يونيو (-0.1%)

السكة الحديد: استمرار توفير كمامات بشبابيك الحجز ومنع دخول المحطات بدونها

السكة الحديد: استمرار توفير كمامات بشبابيك الحجز ومنع دخول المحطات بدونها

طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الاستاتيكا اليوم

طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الاستاتيكا اليوم

الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات

الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 96 متهما بـ"فض رابعة"

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 96 متهما بـ"فض رابعة"

التضامن تواصل صرف معاش من يتقاضون 2000 حتى 3000 جنيه لليوم الثانى

التضامن تواصل صرف معاش من يتقاضون 2000 حتى 3000 جنيه لليوم الثانى

كوكب الزهرة يصل لذروة لمعانه فجر الجمعة ويشاهد بالعين المجردة كقطعة من الألماس

كوكب الزهرة يصل لذروة لمعانه فجر الجمعة ويشاهد بالعين المجردة كقطعة من الألماس

إنشاء 415 مدرسة بالشرقية بينهم المتفوقين واليابانية فى 6 سنوات تكلفة 2 مليار

إنشاء 415 مدرسة بالشرقية بينهم المتفوقين واليابانية فى 6 سنوات تكلفة 2 مليار

أسعار أضاحى العيد بالأسواق.. اللحم البقرى بـ50 جنيها والخروف بـ3000 جنيه

أسعار أضاحى العيد بالأسواق.. اللحم البقرى بـ50 جنيها والخروف بـ3000 جنيه

قانون هيئة الأوقاف الجديد.. تشكيل 4 لجان أبرزها لحصر الأعيان والأموال والاستثمار

قانون هيئة الأوقاف الجديد.. تشكيل 4 لجان أبرزها لحصر الأعيان والأموال والاستثمار

تقسيط مخالفات البناء بدون فوائد لغير القادرين.. اعرف التفاصيل

تقسيط مخالفات البناء بدون فوائد لغير القادرين.. اعرف التفاصيل

زيادة عدد السلع لأكثر من 100 سلعة.. تعرف على آليات تطوير منظومة التموين

زيادة عدد السلع لأكثر من 100 سلعة.. تعرف على آليات تطوير منظومة التموين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة