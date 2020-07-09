مسؤول إيرانى يحذر من حالة الاستياء لدى المواطنين تجاه الوضع فى البلاد

وكالات

اعتبر رئيس بلدية طهران بيروز حناجى أن نسبة الإقبال المنخفضة القياسية فى الانتخابات التشريعية السابقة تدل على استياء المواطنين إزاء الوضع العام فى إيران، موضحا أنها قد تشكل تهديدا للجميع.

وقال حناجة في مقابلة إعلامية، أبرزتها شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن "الإقبال على صناديق الاقتراع هو مؤشر إلى مدى رضى الشعب، عندما يكون هناك استياء من الحكومة أو الدولة، فإن ذلك يطال الجميع ولا سيما البلدية".

وأضاف أن هذا القدر من الاستياء في صفوف الناخبين "يمكن أن يشكل تهديدا للجميع، ليس فقط الإصلاحيين أو المحافظين".

وتابع: "نبذل قصارى جهدنا، لكن وضعنا ليس طبيعيا.. نحن نخضع لعقوبات وفي وضع اقتصادي صعب".