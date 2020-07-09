اليوم السابع
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كوميديا مبهرة.. شاهد أفضل شاب تمكن من تقليد الفنانين "طبق الأصل"

الخميس، 09 يوليه 2020 12:54 ص
كوميديا مبهرة.. شاهد أفضل شاب تمكن من تقليد الفنانين "طبق الأصل"
كتب:مصطفي جابر

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جميعنا نعشق بعض من المغنين والفنانين ونحب أن نراهم بأستمرار في أعمالهم وكل منا يملك طريقة يعبر بها عن حبه لفنانة المفضل فمنا من يضع صورة له في غرفة نومه ومنا من يقوم بتقليد قصة شعره او شراء ملابس كان يرتديها، أما أحمد فقرر أن يعبر عن حبة للفنانين عن طريق تقليدهم بشكل جيد جدا في أدوارهم المتغيرة والتي لقت أنتشار واسع علي السوشيال ميديا ولذلك ألتقت به كاميرا اليوم السابع للتحدث عنه.

أكد أحمد أنه بدأ التقليد في الأعدادية عندما كان يقلد بعض من مدرسينه في المدرسة ولكن في مواقف غير التدريس، فكان يقوم هو بخلق حوار ويقوم بتقليد به المدرسين، وبعد ذلك أصبح يقلد الفنانين فكان يستشير في ذلك أسرته فكانوا يبدون سعادتهم بإجيادته في تقليدهم جيدا.

 

وأضاف أحمد أنه مهنته كدكتور لم تقف أمام موهبته ولكن بالعكس هو كان يحاول دائما إجياد وقت أكثر لتقليد شخصيات أكثر وكان يتدرب عليهم مع المرضي، فأكثر شخصية قامت بأتعابة هي شخصية الفنان أشرف عبد الباقي وأكثر شخصية هو يتمني تقليدها شخصية الفنان محمد هنيدي، بالأضافة إلي أنه يجيد تقليد أكثر من فنان مثل "تامر حسني، معتز الدمرداش، احمد ذكي، عبد الحليم، أسماعيل يس وغيرهم.

 

وأختتم حديثه أنه يتمني أن يمثل ويدخل ذلك المجال فهو واثق من نجاحه به جيدا وذلك راجع لموهبته الكبيرة.


بيقلد فنانين

شاب يقلد فنانين

تقليد تامر حسني

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