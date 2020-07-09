ضبط 14 تاجر مخدرات فى قها والخانكة وكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 14 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بالقبض على 14 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام شبرا الخيمة وقليوب وقها والخصوص والخانكة وكفر شكر، واعترف المتهمون بأن المضبوطات بقصد البيع والترويج على عملائهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي سياق آخر، ألقت مباحث القليوبية القبض على 9 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بشبرا الخيمة وقليوب والخانكة وطوخ وبنها، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم، مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت، رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط مباحث القليوبية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقليوب والخانكة وشبرا الخيمة وطوخ وبنها، وأسفرت الحملة عن ضبط كلا "حسن ح ا" سن 30 عاطل ومقيم الجبل الاصفر، و "رمضان ع ج" سن 35 عاطل ومقيم ذات العنوان، و"حسن م ح" سن 25 عاطل ومقيم ذات العنوان، "رامي م م" وشهرته اتسو سن 37 عاطل ومقيم ذات العنوان، حال استقلالهم السيارة وبحوزتهم "سلاح نارى بندقية خرطوش - عدد 2 سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع - عدد 6 طلقات خرطوش - كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام - مبلغ مالى 3200 جنيه - 4 هاتف محمول".