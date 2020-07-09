اليوم السابع
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ضبط 12650 علبة سجائر مجهولة المصدر بالمطرية

الخميس، 09 يوليه 2020 01:50 م
ضبط 12650 علبة سجائر مجهولة المصدر بالمطرية تدخين السجائر - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط مالك مخزن بحوزته 12650 علبة سجائر مجهولة المصدر بالمطرية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المسئول عن مخزن سجائر بالمطرية، لإدارته المخزن بدون ترخيص.

 

بمداهمة المخزن، تم ضبط 12650 علبة سجائر مجهولة المصدر، بدون اى مستندات تفيد مصدرها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 


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