اليوم السابع
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صور.. هدم 4 عقارات بمسار محور الحضارات وتسكين 10 أسر بمدينة بدر

الخميس، 09 يوليه 2020 02:17 م
صور.. هدم 4 عقارات بمسار محور الحضارات وتسكين 10 أسر بمدينة بدر هدم 4 عقارات بمسار محور الحضارات وتسكين 10 أسر بمدينة بدر
كتب سيد الخلفاوى

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تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة إزالة العقارات المتعارضة مع خط سير كوبرى متحف الحضارات، حيث تم اليوم إزالة 4 عقارات بمنطقة التونسى، وتسكين 10 أسر بمساكن المحافظة بمدينة بدر، وذلك في اطار المشروع القومي لإنشاء كوبري متحف الحضارات وإحياء الروح التاريخية العريقة لحي الخليفة. 
 
من جانبها أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أنه جار استكمال أعمال الإزالات على مدار الأيام القادمة لإخلاء كل ما يتعارض مع مسار المشروعات القومية الجارى تنفيذها بنطاق حى الخليفة وقد تمت الإزالة بحضور قوات من قسم شرطة الخليفة والإدارات المختصة بالحى. 
 
وتفقدت نائب محافظ القاهرة أعمال الإزالة، حيث وجهت بسرعة الانتهاء من إجراءات التطوير المتعلقة بإنشاء كوبرى محور الحضارات بمنطقة التونسى وإزالة العقارات المتعارضة مع خط سير الكوبرى.
 
وتحول المشهد من النقيض للنقيض في محيط بحيرة عين الحياة بمصر القديمة كان محاطا بالمقابر التى تم إنشاؤها بطريقة عشوائية، وكذلك عشش ومبانى عشوائية انتشرت بشكل مخالف بالمنطقة، واستخدم سكان هذه المنطقة بحيرة عين الصيرة كمصرف لمخلفاتهم، ما جعل المنطقة تعانى الإهمال على مر السنين.
 
وأخلت محافظة القاهرة محيط المتحف والبحيرة من العشوائيات وسلمت هيئة المجتمعات العمرانية المنطقة خالية لبدء مشروع التطوير، بمساحة 265 ألف متر مربع؛ ما يقارب 63 فداناً، لتبدأ الهيئة رفع مخلفات الهدم والقمامة، وتجرى تعديل وتشكيل كبير فى شكل البحيرة لتظهر بشكل جمالى مع إنشاء جزيرة داخلها ومسرح مكشوف على ضفتها، مع نشر نافورات ملونة داخلها.
 
وفى وقت قليل تحول المشهد بالمكان إلى صورة غاية فى الروعة على الرغم من أن مشروع التطوير لم ينتهى ويستمر العمل به دون توقف ليتم إنشاء مجموعة من المطاعم والمناطق الترفيهية والكافيهات وأماكن لركوب الفلوكة بالبحيرة.
 
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محافظ القاهرة

محور الحضارات

القاهرة

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عين الصيرة

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