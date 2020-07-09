صور.. محلات سوق النيل برأس البر نقلة حضارية تنهى أزمة الباعة الجائلين

دمياط _ عبده عبد البارى

يعد السوق الحضارى برأس البر والمقرر افتتاحه قريباً من المشروعات الهامة التى استهدفت القضاء على العشوائية، ووضع مدينة رأس البر فى المكانة التى تليق بها.

ويقع السوق على مساحة 3500 م2 ويضم عدد 5 باكيات بإجمالى 192 وحدة تضم دورتى مياه بالإضافة إلى الجزء الإدارى والأمنى، وشبكة إطفاء للحريق طبقا لاشتراطات الدفاع المدنى وممشى على النيل موازى للمحال بطول 400 متر، وذلك بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

كل الأعمال الإنشائية نُفذت بمعرفة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، ويعد هذا المشروع نقلة حضارية كبيرة لشارع النيل و لمدينة رأس البر بأكملها، حيث كانت تضج تلك المنطقة بأشكال متعددة من التعديات و الباعة الجائلين.