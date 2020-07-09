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صور.. إعدام 63 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدينة دهب

الخميس، 09 يوليه 2020 08:15 م
صور.. إعدام 63 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدينة دهب
جنوب سيناء- فايزة مرسال

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شنت إدارة مراقبة الأغذية والمشروبات حملة على الاسواق والمحلات التجارية بمدينة دهب اليوم برئاسة الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء ، والدكتور أحمد حسانين مدير عام الطب الوقائي وتحت إشراف الدكتور أيمن الشناوى مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومصطفى خليل مراقب عام الأغذية بالمديرية بتكليف مكتب مراقبة أغذية دهب بالمرور على  أماكن تداول الاغذية حيث قام عبد الحميد النجار مفتش أغذية دهب بالاتى:

تم المرور على 14 منشأة غذائية، وإعدام 63 كيلو و 23 لتر من المواد الغذائية غير المطابقة للأستهلاك الأدمى، وتحرير 9  محاضر للقرار رقم 96 لعدم استيفاء اشتراطات النظافة العامة

كما تم تحرير 10 محاضر للقرار رقم 97 لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية ، وسحب 13 عينة للتحليل وارسالها للمعامل المركزية للتأكد من مطابقتها للاستهلاك الآدمى والمواصفات القياسية ، وتم تحرير محضر ضبط بوزن ( 52.945 ) لتر بعدد ( 106) زجاجات مشروبات غذائية متنوعة .

وذلك فى ضوء تعليمات وكيل الوزارة بالمرور على أماكن تداول الأغذية ومتابعة الشهادات الصحية لكافة العاملين بالأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، وتكليف  الدكتور  مدير عام الطب الوقائي بالتشديد على المرور على الاجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعى فى تلك الاماكن للحد من إنتشار الأمراض المعدية ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

إعدام 63 كيلو مواد غذائية (1)
 
إعدام 63 كيلو مواد غذائية (2)
 
إعدام 63 كيلو مواد غذائية (3)
 
إعدام 63 كيلو مواد غذائية (4)

مديرية الصحة بجنوب سيناء

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