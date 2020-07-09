رئيس وزراء الهند: دولتنا ستلعب دوراً رائداً فى النهضة العالمية

كتبت: هناء أبو العز

ألقى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، خطاباً اليوم في الجلسة الافتتاحية لأسبوع الهند العالمي عبر تقنية الفيديو كونفرنس ، أشار فيه إلى أن الهند ستلعب دوراً رائداً في النهضة العالمية.

وقال ناريندرا، إن هذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعاملين، الأول هو المواهب التي تمتلكها الهند والثاني هو قدرتها على الإصلاح والتجديد.

وأوضح أن المواهب التي تمتلكها الهند لها إسهامات معروفة في جميع أنحاء العالم، وخاصة إسهامات صناعة التكنولوجيا الهندية والمتخصصين في المجال التقني.

ووصف الهند بأنها موطن للمواهب الحريصة على المساهمة، وأن الهنود إصلاحيون بطبيعتهم وقد أظهر التاريخ أن الهند قد تغلبت على كل التحديات، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، مشيرًا إلى أن النهضة التي تتحدث عنها الهند هي نهضة حذرة ورحيمة ومستدامة سواء بالنسبة للبيئة أو الاقتصاد.

وعدد رئيس الوزراء المكاسب التي تحققت خلال السنوات الست الماضية مثل: الشمول المالي الكامل، والإسكان والبنية التحتية، وسهولة ممارسة الأعمال، والإصلاحات الضريبية الجريئة بما في ذلك الضريبة على السلع والخدمات.

وقال رئيس الوزراء أننا نشهد حالياً بدايات الانتعاش الاقتصادي ويرجع ذلك إلى الروح الهندية التي لا تقهر، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا اليوم تساعد الحكومة في توصيل الدعم للمستفيدين منه بشكل مباشر، بما في ذلك توفير غاز البوتاجاز مجاناً، وإيداع الدعم النقدي في الحسابات المصرفية، وتوفير حبوب الطعام مجاناً لملايين المواطنين وغيرها الكثير.

وأضاف رئيس الوزراء إن الهند تعد واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا على مستوى العالم وتدعو جميع الشركات متعددة الجنسيات لإقامة أعمالها في الهند. ووصف رئيس الوزراء الهند بأنها بلد ذات إمكانيات وفرص عديدة، ووصف الإصلاحات المختلفة التي بدأ إجراؤها في قطاع الزراعة قائلاً إنها توفر فرصة استثمارية جذابة للغاية للصناعة العالمية.

وأكد رئيس الوزراء إن الإصلاحات الأخيرة تعزز قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتساند الصناعات الكبرى، مشيرًا إلى أن هناك فرصاً استثمارية في قطاع الدفاع وقطاع الفضاء.

وقال رئيس الوزراء أن الوباء قد أظهر مرة أخرى أن صناعة الأدوية في الهند هي صناعة مهمة للغاية ليس فقط بالنسبة للهند ولكن بالنسبة للعالم بأسره، وقد لعبت دوراً رائداً في خفض تكلفة الأدوية خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مشيرًا إلى ان مبادرة "أتما نيربهار بهارات" لا تتعلق بالانكفاء على الذات أو الانعزال عن العالم بل بالاكتفاء الذاتي والإنتاج.

وأعرب عن سعادته بأن المنتدى يحتفل أيضًا بمرور مائة عام على ميلاد البانديت رافي شانكار الذي نقل جمال الموسيقى الكلاسيكية الهندية إلى العالم.

كما أشار إلى أن تحية "نامستيه" الهندية قد أصبحت شكل من أشكال التحية المعروفة على مستوى العالم. وقال إن الهند مستعدة لبذل قصارى جهدها في سبيل أن يعم الخير والرخاء العالم.