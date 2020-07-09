اليوم السابع
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خبير كندى يحذر من احتمال ارتفاع كبير فى حالات الإصابة بفيروس كورونا

الخميس، 09 يوليه 2020 07:00 ص
خبير كندى يحذر من احتمال ارتفاع كبير فى حالات الإصابة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

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حذر أحد كبار مسؤولي الصحة العامة في كندا، اليوم الأربعاء، من احتمال حدوث ارتفاع كبير في الحالات الجديدة لفيروس كورونا في البلاد، مشيرا إلى أن ذلك ليس مجرد افتراضات، لأن هذا هو بالضبط ما يحدث في أجزاء أخرى من العالم.
وبينما تقترب الولايات المتحدة من 3 ملايين حالة من فيروس كوفيد-19، وتظهر ولايات مثل تكساس وكاليفورنيا أعداد قياسية من الحالات التي تم الإبلاغ عنها حديثا، أصدرت وكالة الصحة العامة الكندية اليوم الأربعاء أحدث الأرقام في نموذج تفشي الفيروس في البلاد، تبين أن الوباء على نفس المسار الذي كان عليه في نهاية يونيو.
وصرح الدكتور هوارد نجو، نائب كبير مسؤولي الصحة العامة في كندا، في مؤتمر صحفي في أوتاوا اليوم بأن "الأنماط الحالية لعدوى كوفيد-19 تظهر أنها لا تقتصر على انتقال العدوى في معظم مناطق البلاد". وأشار الدكتور نجو إلى أن معظم حالات التفشي الأخيرة تم تحديد موقعها، مشيرا إلى شمال إقليم ساسكاتشوان ومناطق "بيل" و"وندسور-إسيكس" في أونتاريو كنقاط ساخنة ظهرت خلال الأسبوعين الماضيين.
وفي مؤتمر صحفي في أوتاوا في وقت سابق اليوم، ردد رئيس الوزراء جوستين ترودو نفس التحذير. وقال "إن الوضع يستقر في كندا اليوم لأن الكنديين قاموا بدورهم واتبعوا تعليمات الصحة العامة، ولكن لا يزال يتعين علينا توخي الحذر الشديد. يمكن أن تتغير الأمور بسرعة".


كورونا

كندا

فيروس كورونا

كورونا فى كندا

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