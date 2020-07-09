حى العامرية بالإسكندرية: تنفيذ 10 قرارات إزالة على أملاك السكة الحديد

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية حملات الإزالة ضمن الموجه السادسة عشر للحفاظ علي أملاك الدولة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التنسيق بين جميع أجهزة الدولة للحفاظ علي أملاك الدولة (الموجة السادسة عشر).

وأعلن حى العامرية أول فى بيان صادر اليوم، أنه بناء على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول، تم شن حملة إزالة مكبرة بحضور رئيس وحدة الإزالة بالحي وأملاك غرب الدلتا والسكة الحديد وجميع الإدارات المعنية وقوات من قسم العامرية أول تم الأربعاء 8/7/2020 القيام بحملة إزالة لتنفيذ عدد (10) قرارات صادرة من الهيئة القومية للسكة الحديد بمساحة إجمالية حوالي 1076 م2 بمزلقان السوق بالعامرية ومزلقان عبد القادر (التفرع) وهي عبارة عن مباني من الطوب الأبيض واسوار وكشك خشب وتم تنفيذ الإزالة بعمال ومعدات الحي .

وكان اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية ، إلى أن ملف البناء المخالف بعد من أهم تحديات بمحافظة الإسكندرية ، فمنذ 2011 و حتى 2019 هناك 132 ألف قرار إزالة لحالات بناء مخالف بالإسكندرية ، سواء كانت مخالفات فى التعدى على أراضى أملاك الدولة ،أو الآراضى الزراعية ،أو مخالفات إرتفاعات مبانى

وأكد محافظ الاسكندرية على أنه منذ يناير 2020 و حتى الآن إستطعنا تنفيذ أكثر من 84% من تلك المخالفات التى تم رصدها فى تلك الفترة، لافتا الى أنه تم إتخاذ عدة إجراءات وآليات للمواجهه حيث تم إنشاء وحدة التدخل السريع ، وحدة لرصد المخالفات بكل حى من الآحياء ، عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسة فى الاهمال و الفساد.