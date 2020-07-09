جيران طفلة قٌتلت خنقا يكشفون تفاصيل الجريمة بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من جيران الطفلة "هند" التى تم العثور عليها مقتولة، نتيجة تعرضها للخنق، اليوم الخمس بأوسيم، فى محاولة للتوصل لأخر مشاهد لها، وكشف أى دلائل تقود لهوية مرتكب الجريمة.

وذكر جيران الضحية، أن الطفلة تم العثور عليها، بمدخل عقار مجاور لمسكنها، حيث فوجىء مالك العقار أثناء دخوله، بجثتها، مخنوقة بكابل كهربائى، فاستغاث بالجيران، وحضرت والدة الطفلة، التى تعرفت عليها، وأكدت أنها مختفية منذ ما يقرب من ساعة، وأنها تبحث عنها.

وبدأ رجال المباحث فى تفريغ كاميرات المراقبة، وفحص عدد من المشتبه بهم، للتوصل لهوية مرتكب الجريمة.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة بأحد العقارات، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة، تبلغ من العمر ما يقرب من 4 سنوات.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأشارت التحريات إلى تعرض الطفلة للخنق، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.