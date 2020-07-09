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تعزيزات عسكرية تغادر معيتيقة بالعاصمة الليبية نحو قاعدة الوطية

الخميس، 09 يوليه 2020 01:04 ص
تعزيزات عسكرية تغادر معيتيقة بالعاصمة الليبية نحو قاعدة الوطية مطار معيتيقة
كتب سمير حسنى

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قالت مصادر إن شاحنات عسكرية محملة بمعدات غادرت قاعدة معيتيقة بطرابلس باتجاه قاعدة الوطية فى ليبيا، مشيرة إلى أن الشاحنات تحركت بعد تفريغ طائرة شحن عسكرية تركية حمولتها بقاعدة معيتقة بطرابلس، جاء ذلك نقلا عن العربية الحدث.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، قال الأربعاء، إن النزاع الجاري في ليبيا دخل مرحلة جديدة مع وصول التدخل الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة بما في ذلك وصول معدات عسكرية متطورة وانخراط عدد من قوات المرتزقة في القتال.
 
وأشار جوتيريس، خلال جلسة لمجلس الأمن اجتماع عبر الدوائر المغلقة، فيديو كونفرانس، حول ليبيا، نقلها الموقع الرسمي للأمم المتحدة، إلى أن "الوقت لم يعد في صالحنا في ليبيا"، مشددا على أنه يجب اغتنام كل الفرص المتاحة لإنهاء الجمود السياسى.
 
وأضاف أن جهود خفض التصعيد فى ليبيا، بما في ذلك تحديد منطقة محتملة منزوعة السلاح، جار العمل عليها من قبل مهمة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل تفاوضي وإنقاذ الأرواح، لافتا إلى أن مهمة الأمم المتحدة مستمرة في كافة الأراضي الليبية رغم الظروف الصعبة.
 
ونوه جوتيريس إلى أن تعيين مبعوث خاص جديد إلى ليبيا سيسهل جهود وعمل المهمة الأممية، مشيرا إلى اعتماده على مجلس الأمن في تسريع عملية اختيار الممثل الأممي الجديد إلى ليبيا.

مطار معيتيقة

ليبيا

تركيا

تعزيزيات عسكرية

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