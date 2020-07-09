تعرف على شروط التقديم في الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني فرع أسوان

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

أعلنت جامعة أسوان، عن فتح باب التقديم في الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني فرع أسوان، ويستعرض "اليوم السابع" شروط القبول للالتحاق بالجامعة وأماكن التقديم داخل محافظة أسوان، ومدة الدراسة والمؤهلات المطلوبة:

أولاً شروط القبول:

تقبل الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني فرع أسوان الطلاب الحاصلين على: الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات والمعاهد الصناعية والتجارية أو الدبلومة الأمريكية مؤهلات عليا.

كما تقبل الجامعة الحاصلين على المؤهلات السابقة حتى 10 سنوات سابقة بداية من سنة 2010 ، للالتحاق بأحدي الكليات الآتية:

كلية هندسة الحاسبات والمعلومات

كلية إدارة الأعمال

وتصل مدة الدراسة 4 سنوات، ويتم خلالها منح الدارس شهادة البكالوريوس معتمدة من وزارة التعليم العالي وجامعة أسوان والجامعة المصرية للتعلم الالكترونى.

وتقدم الأوراق المطلوبة بمقر جامعة أسوان الجديدة مبني الإدارة المركزية الدور الأول علوي بكلية الحقوق، للاستفسار والحجز بفرع الجامعة بأسوان التواصل على رقم محمول : 01064592850 .