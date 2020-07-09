اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 09:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعافي وخروج 26 حالة من المصابين بكورونا فى مستشفى الدعاة

الخميس، 09 يوليه 2020 08:26 م
تعافي وخروج 26 حالة من المصابين بكورونا فى مستشفى الدعاة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الأوقاف عن ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا والذين يتلقون العلاج بمستشفى الدعاة حتى اليوم الخميس إلى 26  متعافيا ومتعافية .

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن المتعافين أشادوا بمستشفى الدعاة وبمستوى الرعاية والعناية والتجهيزات والخدمة المقدمة لجميع المتعاملين مع المستشفى، فيما وجهت لهم التهنئة بتمام الشفاء والعافية، وتتمنى الشفاء لجميع المرضى.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أنه فى ضوء عناية الوزارة بأبنائها والعاملين بها من الأئمة والإداريين والعمال وجميع الجهات التابعة للوزارة وجميع منتسبيها، ومراعاة للظرف الراهن، قد وجه إدارة مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف بسرعة إعداد مكان ملائم لعلاج مصابي كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة وتحت إشرافها وبالمعايير والضوابط التي تحددها ، وأن الأولوية ستكون لأبناء الوزارة والعاملين بها مع إتاحة الخدمة لجميع أبناء الوطن.

وأكد جمعة  على التزام المستشفى بالإجراءات والضوابط والأسعار التي تحددها وزارة الصحة، وتحديد نسبة خصم خاصة على علاج العاملين بالأوقاف يتم الاتفاق عليها بين المستشفى  والوزارة.

كما أكد وزير الأوقاف على أن تقوم الوزارة بدعم علاج العاملين بالأوقاف من مواردها الذاتية من باب البر باعتبار المرض كربا عامًا، بحيث لا يزيد إجمالي ما يتحمله المريض من أبناء الوزارة  عن 35 ٪؜ من إجمالي التكلفة بالأسعار التي تحددها وزارة الصحة، وتتحمل الوزارة والمستشفى معًا نسبة ال 65 ٪؜ على النحو الذي يتم الاتفاق عليه بينهما فور إنهاء التجهيزات التي من المتوقع الانتهاء منها خلال أيام بإذن الله تعالى.


وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

مستشفى الدعاة

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 بالاتجاه الاستراتيجى الغربى

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 بالاتجاه الاستراتيجى الغربى

35 قتيلا و30 مفقودا فى هجوم لمتشددين على الجيش النيجيرى

35 قتيلا و30 مفقودا فى هجوم لمتشددين على الجيش النيجيرى

خطبة الجمعة غدا من الجامع الأزهر على الهواء بدون مصلين.. "منهج الاسلام فى التعامل مع الأزمات" عنوانها.. الإمام الأكبر يختار عباس شومان خطيباً.. الشيخ على شميس قارئا للقرآن.. والتزام كامل بالضوابط الوقائية

خطبة الجمعة غدا من الجامع الأزهر على الهواء بدون مصلين.. "منهج الاسلام فى التعامل مع الأزمات" عنوانها.. الإمام الأكبر يختار عباس شومان خطيباً.. الشيخ على شميس قارئا للقرآن.. والتزام كامل بالضوابط الوقائية

المرصد السورى: تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

المرصد السورى: تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.. صور

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.. صور

التعليم: غدا انتهاء المدة المحددة للتقديم لـ 1 ابتدائى ورياض الأطفال 2021

التعليم: غدا انتهاء المدة المحددة للتقديم لـ 1 ابتدائى ورياض الأطفال 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة