تحطم سيارة بعد انهيار سور بلكونة عقار عليها بالمنصورة

الدقهلية - شريف الديب

تحطمت سيارة ملاكى بعد انهيار جزء من سور بلكونة بعقار ناحية حي غرب المنصورة عليها، حيث تلقت غرفة عمليات محافظة الدقهلية بلاغ بشأن انهيار سور بلكونة بمنطقة شارع الجلاء.

وعلى الفور توجه لمكان الواقعة محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس الحى، ومسئولو الإدارة الهندسية والأزمات والكوارث بحى غرب برفقة كول أمنى من قسم أول المنصورة، إلى محيط العقار محل الواقعة.

وبالمعاينة تبين وجود إنهيار سور بلكونة عقار بمنطقة شارع نسيم من شارع الجلاء، دون أى خسائر بالأرواح، ولم ينجم عن الحادث سوى إحداث تلفيات بسيارة ملاكى كانت متواجدة بمكان الواقعة .

وعلى الفور قامت رئاسة حى غرب المنصورة برفع الآثار الناجمة عن انهيار السور وفتح الشارع للمارة، وعمل كوردون أمنى بمحيط العقار، وعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار، كما تحرر محضر بالواقعة من قبل قسم أول المنصورة، جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات المحاسب سعد بغدادى رئيس حى غرب المنصورة.