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تجديد حبس صاحب مخبز استولى على 1.2 مليون جنيه من أموال الدعم بالقاهرة

الخميس، 09 يوليه 2020 02:45 م
تجديد حبس صاحب مخبز استولى على 1.2 مليون جنيه من أموال الدعم بالقاهرة خبز - أرشيفية
كتب ـ سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب مخبز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مليون و200 ألف جنيه، من أموال الدعم، وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، وواجهت صاحب المخبز بالدلائل التى تكشف تلاعبه فى نظام تشغيل منظومة الخبز، ووجهت له تهمة الاستيلاء على المال العام.

تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لاستيلائه على مبلغ مالي مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وذلك عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه في الدقيق البلدى ببيعها في السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت الحملات عن ضبط (1030) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (1,100 طن "مقطعات دواجن") غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، طبقاً لما ورد بتقرير اللجان المشاركة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.


اخبار الحوادث

منظومة الخبز

عقوبة الاستيلاء على المال العام

مصر القديمة

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