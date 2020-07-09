بوليفيا تعلن عن وفاة 100 قس فى الكنائس الإنجيلية بسبب كورونا

كتبت فاطمة شوقى

أعلنت بوليفيا عن وفاة 100 قس فى الكنائس الإنجيلية، فى الفترة من 6 أبريل إلى 7 يوليو، وذلك بسبب فيروس كورونا، وفقا لموقع "إيه أو جى" الإسبانى.

وقالت رابطة الكنائس المسيحية فى سانتا كروز، إن "معظم الوفيات جاء بسبب تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين المصابين، فالعدوى جاءت من مساعدة الناس الذين لم يتمكنوا من الخروج للتسوق، وجمع البقالة،والمساعدة فى صنع الأوانى المشتركة.

وأضافت الرابطة فى بيان أن "المصابين بفيروس كورونا كانوا محمين كما أوضح البروتوكول الامنى،من خلال العزل والحفاظ على المسافات واستخدام الأدوية المصرح بها، وقال نائب رابطة الكنائس المسيحية فى سانتا كروز "القساوسة الذين توفوا للأسف لديهم أمراض مزمنة مثل المرض السكرى".

وأكد المجلس القومي المسيحي فى بوليفيا أن الكنائس سيتم فتحها لتكون مراكز صحية، وقال فى بيان "نحن الآن مع افتتاح الكنائس لأن المراكز الصحية انهارت بالفعل ، ولدينا قائمة بالجماعة الموجودة في منطقة فيلا فاطمة في مدينة لاباز وقائمة أخرى في إل ألتو ".

وأشار إلى أنه تم اليوم استدعاء حاكم لاباز وقادة مجالس الأحياء والسائقين والنقابات إلى قمة صحية لمساعدة المواطنين.

وكانت وزارة الصحة البوليفية أعلنت الاسبوع الماضى ، أن الوزيرة ماريا روكا أصيبت بفيروس كورونا وإن حالتها مستقرة وذلك في ظل ارتفاع حاد في عدد الإصابات بالبلد الواقع بأمريكا الجنوبية.

وأصبحت أمريكا اللاتينية بؤرة الوباء حاليا حيث تشهد البرازيل وتشيلي والمكسيك وبيرو على وجه الخصوص ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات كما ارتفعت الإصابات في الأرجنتين وبوليفيا في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الرئيسة المؤقتة للبلاد جنين أنييز في تغريدة على تويتر "تتواصل الحرب على الفيروس بلا هوادة وأتمنى للوزيرة التعافي سريعا للانضمام إلى هذه المعركة من أجل صحة أبناء بوليفيا