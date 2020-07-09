وأضاف جيان -في تصريح اليوم الخميس حول تطورات المحادثات بين الجانبين بعد الاشتباكات الحدودية الأخيرة- أن الوضع على الحدود بين الصين والهند مستقر بشكل عام، وأن الجانبين سيواصلان الحوار والتواصل من خلال القنوات العسكرية والدبلوماسية، بما في ذلك عقد جولة جديدة من المحادثات على مستوى قادة قوات الحدود واجتماع حول آلية التشاور والتنسيق لشؤون الحدود الصينية الهندية.

وأعرب جيان عن أمله أن يطبق الجانب الهندى مع الصين التوافقات التي توصل إليها البلدان من خلال إجراءات عملية.

