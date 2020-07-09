بعد غيابه بيوم.. تفاصيل العثور على جثمان رئيس بلدية سول.. صور

كتب مايكل فارس - تصوير رويترز

عثرت قوات الشرطة بكوريا الجنوبية، على جثمان رئيس بلدية العاصمة سول، بارك وون سون، ميتا يوم الجمعة - بالتوقيت المحلي- بعدما أبلغت ابنته عن اختفائه، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



بارك وون سون

وتم العثور على جثمان "سون"،الذي يرأس بلدية سول منذ عام 2011، على أنه مرشح رئاسي محتمل لليبراليين في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، في شمال سول قرب الموقع الذي رصدت فيه إشارة هاتفه لآخر مرة خلال البحث؛ وقالت الشرطة، إن أفرادها يبحثون عن بارك وون-سون في منطقة سونج بوك دونج في شمالي سول حيث التقطت إشارة هاتفه للمرة الأخيرة، مضيفة أن ابنته أبلغت عن اختفائه الساعة 5:17 مساء اليوم – بالتوقيت المحلى - وقالت إن هاتفه مغلق.



عملية البحث

وذكرت "واشنطن بوست" تفاصيل جديدة حول رحلة البحث عن جثمان رئيس بلدية سول، التى تمت بالمئات من رجال الشرطة وضباط الإطفاء، بمساعدة الطائرات بدون طيار والكلاب البوليسية ، ساعات عن عمدة مفقود في حي سيونجبوك الجبلي في سيول ، حيث تم الكشف عن إشارة هاتفه آخر مرة.

وقالت الصحيفة، إن أحد الكلاب عثّر على جثة سون قبالة مسار المشي في جبل بوجاك، وأكد الضباط هوية العمدة من خلال ممتلكاته التي تضمنت بطاقات العمل، فيما قال تشوي إيك مسؤول بالشرطة، إنه لم يتم العثور على أي رسالة انتحار في مكان الحادث، ويجري تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة لكنه رفض إعطاء مزيد من التفاصيل حول النتائج.



كلاب بوليس خلال البحث

وذكرت الشرطة، إن عمدة العاصمة الكورية الجنوبية سيول، عثر عليه ميتا يوم الجمعة بعد أن اتهمته سكرتيرته بالتحرش الجنسي في وقت سابق من الأسبوع، فيما قال المسؤول في شرطة سيئول تشوي إيك سو للصحفيين، يوم الجمعة، إنه لا توجد إشارة على وقوع خطأ في وفاة العمدة بارك وون-سون، فيما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية شبه الرسمية نقلا عن مصدر بالشرطة أن والدها ترك "رسالة إرادة" قبل مغادرته منزله يوم الخميس.



رجال الإطفاء

وقد اختفى سون بعد يوم واحد من اتهامه رسميًا من أمناء سابقين له بمضايقه سكرتيره تعمل لديه ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، حيث أفاد المذيع الكوري الجنوبي SBS في وقت متأخر من يوم الخميس أن امرأة عملت سكرتيرة بارك منذ عام 2017 عانت من أفعال متكررة للتحرش الجنسي منه.