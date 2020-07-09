اليوم السابع
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انخفاض معدل التضخم الشهري (-0.1%) في يونيو 2020

الخميس، 09 يوليه 2020 08:30 ص
انخفاض معدل التضخم الشهري (-0.1%) في يونيو 2020 اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.5) نقطة لشهر يونيو 2020، مسجلاً انخفاضاً قدره (-0.1%) عن شهر مايو 2020. 

وأرجع جهاز الاحصاء، أسباب هذا الانخفاض الى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-5.6%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-5.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.9%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.3%)، هذا بالرغـم من ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة (18.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (4.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.0%).
 
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.0%) لشهر يونيو 2020 مقابل (8.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.
 
 
وبالنسبة للتغيــر الشهـــرى (شهــر يونيو 2020 مقـارنة بشهـر مايو 2020)، فقد سجـل قسم الطعام والمشـروبــات انخفاض قدره (-1.6%) وتأتى التغــييرات نتيجــة للآتي:
 
انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-5.6%) بسبـب انخفاض أســعـار مجموعة الطيور بنسبة (-10.2%) ومجموعة لحوم طازجة أخرى   بنسبة (-2.4%).
 
انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-5.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الطازجة ذات الأوراق بنسبة (-12.3%) بسبب انخفاض أسعار الملوخيه بنسبة (-28.1%)، ومجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-8.5%) بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة (-7.5%) والخيار بنسبة (-13.5%).
 
انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.9%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-3.3%)، وانخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.9%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (-7.5%)، وانخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.6%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة (-1.8%).
 
هذا بالرغم من إرتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (18.8%) بسبـب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (54.3%)، مجموعة العنبيات بنسبة (28.2%) ومجموعة الموز بنسبة (14.6%).
 
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره (4.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (4.2%)، وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاع قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%) ومجموعة الأقمشة بنسبة (0.8%).
 
وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة إيجار المسكن بنسبة (0.5%) ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.5%)، سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار    مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%) ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%).
 
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.9%) ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.3%).
وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.0%). 
 
والتغير السنوي (شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2019)، سجـل قسم الطعام والمشـروبــات ارتفاع قدره (0.4%) وتأتى التغــييرات نتيجــة للآتي:
 
ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (13.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة، (56.5%)، مجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (30.0%)، مجموعة الفاكهة ذات النوى بنسبة (17.4%) ومجموعة التفاح بنسبة (9.8%).
 
وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون  بنسبة (5.3%) بسبـب ارتفاع أسعـــار  مجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة (8.1%) ومجموعة الزبد والسمن البلدى بنسبة (3.7%).
 
وارتفاع  أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية  بنسبة  (4.1%).
 
ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الجزرية بنسبة (21.0%) ومجموعة الخضروات المحفوظة والمعالجة بنسبة (4.4%).
 
ارتفاع  أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو  بنسبة (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الشاي بنسبة (1.3%).
 

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