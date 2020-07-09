الكهرباء: يحق لكل مواطن التحقق من قيمة الفاتورة قبل السداد

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تعليمات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء هو إلغاء مبدأ إدفع ثم اشتكى، موكدا أنه من حق كل مواطن لديه أى شكوك فى صحة فاتورة الاستهلاك الخاصة به التقدم بشكوى والتأكد من صحتها قبل السداد.



وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" أن جميع قراءات عدادات الكهرباء أصبحت مصورة من خلال تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع بالتعاون مع وزارة الكهرباء، موضحا أن هذا البرنامج يتيح للمواطن الرجوع إلى صور العداد الخاص به لمدة 3 أشهر.



ونصح حمزة المواطنين بضرورة مراجعة فاتورة الاستهلاك قبل سداد قيمتها لمحل شركة توزيع الكهرباء للتأكد من صحتها ومطابقتها للاستهلاك الفعلى للمشترك وعدم وجود أى أخطاء بها من خلال الإطلاع على فاتورة الاستهلاك ومراجعة الخانات الخاصة بالأقساط الشهرية و التأكد من عدم وجود أى مديونية فى حالة عدم وجود أقساط على المشترك ومراجعة خانة القراءة السابقة والحالية وفى حالة أن القراءة التى توجد بالفاتورة فى خانة السابقة أو الحالية أكبر من القراءة التى توجد بالعداد ففى هذه الحالة تكون الفاتورة خاطئة و ينصح بالحصول على كعب الفاتورة والتقدم بشكوى بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك أو على الخط الساخن على رقم 121.