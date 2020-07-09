الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم تكثيف حملات التفتيش على مستخدمي العدادات العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمناطق العشوائية والمخالفة عقب بدء تركيبها مباشرة، وذلك لضبط المخالفين وسارقى التيار.



وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار المرور على العدادات مسبوقة الدفع والكودية بشكل دورى نتيجة اكتشاف عدد من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء يقوموا بمخالفة شروط التعاقد من خلال التلاعب في عداد الكهرباء للتهرب من تحمل قيمة استهلاك الطاقه الكهربائية المستهلكة، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف الأمر نتيجة عدم شحن رصيد بهذه العدادات لفترة طويلة، وتبين أن معدل استهلاك هؤلاء المواطنين الشهرى كان منتظما وبالتفتيش عليهم وجدوا تلاعب بعدادات المشتركين.



وأشار المصدر، إلى أنه للحد من سرقات التيار الكهربائى سيتم وضع عداد ذكى فى كل لوحة توزيع كهرباء مركزية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هذا العداد يمكن شركات توزيع الكهرباء من تحديد سارقى التيار الكهربائى وأماكنهم والقدرات المسروقة.



وأوضح المصدر، أن حاليا هناك 9 ملايين عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً، وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع، موضحا أنه من المقرر أن يتم البدء فى تركيب العدادات الكودية لـ290 ألف مواطن من مستخدمى نظام الممارسة عقب الانتهاء من أزمة كورونا.



وقال المصدر، إن هناك اتجاه قوى بالوزارة بأن تتولى شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مسئولية المرور الدورى على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بجانب عملهم لضمان عدم لجوء المشترك للتلاعب في العداد، والحد من نسب الفقد فى الشبكة القومية التى تكبد الدولة خسائر تصل لـ2 مليار جنيه سنوياً.