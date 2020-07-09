الغردقة وشرم الشيخ تستقبلان 3 طائرات تقل 594 سائحا

كتبت آمال رسلان

استقبلت اليوم الخميس، مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء 3 رحلات طيران قادمة من دولتى سويسرا وأوكرانيا على متنها 594 سائحا.

واستقبل مطار الغردقة الدولى رحلة طيران قادمة من دولة سويسرا على متنها 134 سائح سويسرى، كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولى رحلتين طيران قادمتين من دولة اوكرانيا على متنهما 460 سائح أوكرانى.

كانت مدينتى شرم الشيخ والغردقة، قد استقبلا أمس الأربعاء أربعة رحلات طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا علي متنها 627 سائحا، حيث استقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلتين إحداهما قادمة من العاصمة البيلاروسية منسك علي متنها 190 سائح، والأخرى من العاصمة الأوكرانية كييف علي متنها 162 سائح، كما استقبل مطار الغردقة الدولي رحلتين طيران قادمتين من العاصمة الأوكرانية كييف علي متنهما 275 سائح.

وقد قامت المكاتب الداخلية للوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بهاتين المحافظتين باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية. جدير بالذكر أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر في الأول من شهر يوليو الجاري؛ استقبلت مدينة شرم الشيخ 18 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، كما استقبلت مدينة الغردقة 15 رحلة طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا، حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين أكثر من 5000 سائح.

والثلاثاء الماضى الثلاثاء مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر طائرتين قادمتين من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا علي متنهما 271 سائح، وذلك في ضوء استئناف حركة السياحة الوافدة الي مصر منذ أوائل يوليو الجاري.

حيث استقبل مطار الغردقة الدولي رحلتين طيران إحداهما قادمة من العاصمة البيلاروسية منسك علي متنهما 130 سائح بيلاروسي، والاخري من العاصمة الأوكرانية كييف علي متنها 141 سائح أوكراني.