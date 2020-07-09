وحظيت الصورة بإقبال كبير على ساحة مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أعرب الكثير من متصفحي المواقع على الشبكات الاجتماعية عن شكرهم وتقديرهم للعاملين بالخط الأمامي في ماليزيا على جهودهم المستمرة في مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت ماليزيا قد سجلت أمس ثلاث إصابات يومية جديدة كلها بين الماليزيين الذين أصيبوا بالفيروس أثناء تواجدهم في الخارج.

وسبق أن سجلت في الأول من يوليو حالة إصابة جديدة وهي أيضاً وافدة من الخارج، ليصبح بذلك أدنى عدد الإصابات منذ فرض الإغلاق أو تقييد الحركة في ماليزيا في 18 مارس الماضي.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات أمس 8 آلاف و677 حالة بدون وفيات جديدة التي ظلت ثابتة عند 121 حالة.

أما حالات الشفاء، فقد بلغت 8 آلاف و486 حالة بعد تعافي 5 أشخاص.