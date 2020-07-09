الشيخ محمد حشاد: معاش القراء 66 جنيه و60 قرشا شهريا ويصرف مجمعا كل 6 أشهر

كتب على عبد الرحمن

أكد الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء، أن النقابة بدأت فى صرف معاشات القراء، والأرامل، والتي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأوضح حشاد في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المعاش يتم صرفه للقراء والأرامل مرتين سنويا بواقع مرة كل 6 أشهر، حيث يصرف العضو بالمعاش مبلغ 400 جنيه في كل مرة، أي أن قيمة المعاش الشهرى 66 جنيها و60 قرشًا، فيما تصرف الأرملة نحو 300 جنيه، حيث تختلف من أرملة لأخرى حسب الأبناء القصر أو إذا كانت بمفردها.

وقال الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء، إن المعاش كان 40 جنيه شهريا، وتمت زيادته مرتين، غير أنه قليل جدا نظرا لقلة موارد النقابة.

وكانالدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر تكليف مجلس نقابة القراء الحالي بتسيير أعمال النقابة وكلف الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونائب نقيب نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بتسيير أعمال النقيب لحين إجراء الانتخابات.

قرار الوزير جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 1983م الصادر بشأن نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، كما تم تكليف المجلس بعقد اجتماع عاجل عقب عطلة عيد الفطر بأعضائه الحاليين لتحديد مواعيد انتخاب أعضاء مجلس النقابة الجديد على أن تتم الانتخابات بجميع مراحلها في مدة أقصاها 30 سبتمبر 2020م .

وكان الشيخ محمد حشاد –شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء، أعلن عن عقد الجمعية العمومية فى 30 من سبتمبر المقبل، لافتا إلى أنه اختار من أعضاء مجلس الإدارة لمعاونته كل من: الشيخ صديق محمود صديق المنشاوى أمين الصندوق والشيخ طه النعمانى نقيب قراء الفيوم، والشيخ محمد ناصف سلطان نائب نقيب الجيزة والشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد نقيب قراء القاهرة والشيخ وليد السيد عبد الشافى هلال نقيب قراء القليوبية.