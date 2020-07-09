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السعودية تسجل 41 وفاة و3183 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3046

الخميس، 09 يوليه 2020 03:16 م
السعودية تسجل 41 وفاة و3183 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3046 فيروس كورونا - أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة فى السعودية، اليوم الخميس عن تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 3183 اصابة جديدة بالفيروس، وكذلك تسجيل 3046 حالة شفاء. 

وأوضح متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالى، خلال مؤتمر صحفى، أن إجمالى الحالات المسجلة بالمملكة وصل إلى 223327 حالة، وفيما وصل إجمالى الوفيات إلى 2100 حالة وفاة، وارتفعت حالات الشفاء إلى 161096 حالة. 

وأضاف متحدث "الصحة السعودية"، أن هناك من ينكر وجود هذه العدوى، وهناك من يبالغ بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مشددا على ضرورة التوازن بين الأمرين فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين والوقاية من هذا الفيروس المنتشر عالميا. 


كورونا

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