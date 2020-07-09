الرعب الليلى عند الأطفال الصغار.. الأسباب والأعراض ونصائح للوقاية

كتبت إيناس البنا

هل يصرخ طفلك الصغير أو يبكي بعنف في منتصف نومه ليلاً؟ أحذر فهذه علامة على الرعب الليلي.فى بداية الأمر، يجب أن تعرف أن هناك فرقًا كبيرًا بين الرعب الليلي والكوابيس، فقد يصرخ الطفل أو يبكي وهو نائم عندما يرى كابوسًا، ولكن وهو مستيقظ ويصرخ بصوت عالٍ مع أعمال العنف بهذه حلقة الرعب الليلي.

تشير النوبات المتكررة من الرعب الليلى، إلى الحالة الصحية السيئة للطفل ويجب عليك استشارة الطبيب للحصول على الراحة.



ما هي الرعب الليلي؟ وفقا لتقرير موقع "onlymyheakth" عادة ما يحدث الرعب الليلي في ساعات بدء النوم عندما لا يتعمق الطفل فى نومه، و هذا هو السبب في أن وفقا لتقرير موقع "onlymyheakth" عادة ما يحدث الرعب الليلي في ساعات بدء النوم عندما لا يتعمق الطفل فى نومه، و هذا هو السبب في أن يظل الطفل مستيقظ جزئيًا أثناء الذعر الليلي.

قد يصرخ أو يبكي أو يقوم بأعمال عنيفة مثل سحق يديه وساقيه، و سيكون مستيقظًا جزئيًا لكنه لن يستجيب لك، فهم في وضع إرهابي ولكن من المستغرب أنهم لن يتذكروا أي شيء بعد الاستيقاظ، تمامًا كما لا يمكن تذكر الأحلام ، يحدث الشيء نفسه مع الرعب الليلي أيضًا.



أسباب الرعبى الليلى عن الأطفال إليك بعض الأسباب الشائعة للرعب الليلي عند الأطفال:

الحلم في موقف مخيف أو محزن

الضغط العصبى

التعب والإرهاق

بعض الأدوية

هذه أسباب عامة ولكن المشكلة قد تكون عميقة مما يمنع دماغ الطفل من الانزلاق إلى نوم عميق، و هذه الأسباب هي:

حمى أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم مما قد يؤثر على وظائف المخ ولا يسمح للطفل بالنوم. .

يمكن أن تعطل المثانة الكاملة نومهم مما يسبب الرعب الليلي.

الضوضاء أو الأضواء القاسية لا تسمح للطفل بالنوم بسلام.



أعراض الرعب الليلي تحقق من الرعب الليلي في الطفل بهذه العلامات: تحقق من الرعب الليلي في الطفل بهذه العلامات:

يبدو الطفل خائف ومتحجر بتعابير غريبة

يصرخ ويبكي بشدة

التنفس السريع والتعرق المفرط

تحريك الأطراف بقوة

فتح عينيه ولكن لا تنتبه لك أثناء النوم

نصائح للآباء للتعامل مع رعب النوم إليك بعض الخطوات التي يجب اتخاذها عندما يصاب طفلتك الصغيرة برعب ليلي:

لا تلمس الطفل:

في معظم الحالات ، ينام الأطفال فورًا بعد تعرضهم للرهاب، حتى إذا لم يحدث ذلك ، لا تحاول إيقاظ الطفل لأن عقله في حالة غير مستقرة في الوقت الحالي وقد يؤدي هذا إلى تعقيد الحالة، فقط دعه يستيقظ أو ينام من تلقاء نفسه.

عناق الرضيع بعد الرعب:

بعد أن ينتهي من الصراخ ، تعرف أن الرعب قد رحل، أيقظ الطفل وساعده على نشر ذلك من خلال مداعبة رأسه أو معانقته، فهذا سيجعله يشعر بالأمان، وحاول وقتها أن تنام الطفل.

نصائح للوقاية من الرعب الليلى اخفض إضاءة غرفة نوم الطفل فيمكنك تثبيت مصابيح ليلية بإضاءة حالمة لمساعدة الطفل على النوم.

حافظ على البيئة هادئة.

اجعل الطفل يتبول قبل أن ينام حتى يفرغ مثانته.

لا تدع الطفل ينام معدة فارغة أطعمه شيئًا قبل أن ينام.

حاول إنشاء روتين قبل النوم من خلال قراءة القصة للمساعدة في الحصول على نوم هادئ.