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الأب المتهم بتعريض حياة نجله ذى الاحتياجات الخاصة للخطر يكشف تفاصيل الأزمة

الخميس، 09 يوليه 2020 12:05 ص
الأب المتهم بتعريض حياة نجله ذى الاحتياجات الخاصة للخطر يكشف تفاصيل الأزمة النائب العام المستشار حماده الصاوي
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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استجوبت النيابة العامة، الأب المتهم بتعريض أمن وحياة نجله ذى الاحتياجات الخاصة للخطر، حيث أقرَّ بارتكابه الواقعة على أمل إيداع أحد مسؤولى محطة أسوان نجله بإحدى دور الرعاية؛ وذلك لعدم قدرته المادية على إيداعه، وبعد علمه من الطبيبة التى تعالجه بإصابته بإعاقة ذهنية هى تأخره عقليًّا بقدر أربع سنوات، موضحًا أنه ادعى للشرطة فقده نجله لدرء الشبهة عنه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم ادعى للشرطة فقْدَه نجله البالغ من العُمر تسع سنوات أثناء تواجدهما أمام إحدى حدائق التنزه بمنطقة مصر الجديدة.

وبإجراء الشرطة التحريات حول الواقعة وفحصها كاميرات المراقبة بالحديقة؛ تأكدت من عدم تواجد الأب ونجله بمحيط الحديقة المذكورة، وتبين تورط الأب فى اختفاء نجله، وأخطرت «وحدة مباحث قسم شرطة محطة أسوان» بتسليم أحد الركاب الطفل المفقود ومعه ورقة مدون عليها «رجاء بإيداعه إحدى دور رعاية الأطفال.

وسألت «النيابة العامة» الطفل فقرَّرَ أن والده صحبه إلى محطة قطار الجيزة وحجز له مقعدًا بالقطار المتجه إلى محافظة أسوان، ووضع فى ملابسه ورقة دوَّنَ فيها وأمره بالحفاظ عليها، مدعيًا له انتظارَ أحدٍ وصولَه بالمحطة المتجه إليها.

وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس أب أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ التى تجرى مع المتهم بالقضية.


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