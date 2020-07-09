استقالات جماعية لأعضاء بحزب المؤتمر فى الشرقية على رأسهم "جيرة الله"

الشرقية -إيمان مهنى

أعلن اللواء أشرف جيرة الله نائب رئيس حزب المؤتمر، وهو ابن مركز منيا القمح بالشرقية، استقالته من الحزب، كما تقدم أعضاء أمانة الحزب في منيا القمح بمحافظة الشرقية منذ قليل استقالتهم بينهم أمين المركز وأمانات القرى التابعة للمركز بكامل تشكيلها باستقالات جماعية، معللين ذلك بأنه اعتراضا على العديد من التصرفات والسلوكيات داخل الهيكل التنظيمي للحزب بالقاهرة.

وأكد محمود أمين جادو، أمين الحزب بمنيا القمح المستقيل فى بيان، أن الأمانة عملت فى الفترة السابقة بكل جهد وبكامل طاقتها وبجهودها الذاتية الشخصية ولم نتلق أى دعم مادى أو معنوى من الامانة العامة بالقاهرة أو من الحزب على وجه العموم، ومع كل ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار شيء من الاستحقاقات الحزبية والمفترض والمنصوص عليها ببروتوكولات الأحزاب والتى تشمل بعض الأفعال التى نعترض عليها وهى من اصل حقوقنا الحزبية.

وأوضح أن الاستقالة جاءت بسبب تعليق أمانة القاهرة قبول العضويات المقدمة من أمانة منيا القمح أكثر من ثلاثة شهور والتى تتخطى 2000 عضوية بدون ابداء أى أسباب، بالإضافة إلى محاولة فرض بعض الشخصيات الغير مؤهلة على الأمانة مما قد يكون نقطة ضعف مما تسبب فى حدوث مشاكل داخل الأمانة .

وأشار محمود أمين جادو إلى أن المجموعة كاملة ومستمرة فى العطاء والعمل الخدمى والمجتمعى من أجل خدمة أهالى وقرى منيا القمح، وبكل قواها ونفس مكانها تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسي متخذين من إرشاداته طريقا لخدمة أهالينا وبلدنا رافعين شعار تحيا مصر.