وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، أن الألعاب النارية والمتفجرات كانت في طريقها إلى محافظة صقاريا التركية لتدميرها هناك إلا أنها انفجرت أثناء إخراجها من الشاحنة.

وأضافت الشبكة أن اثنين من بين قتلى الحادث يتبعون وحدة التخلص من القنابل في الشرطة العسكرية.

ويعاني سائق الشاحنة من جروح خطيرة، فيما أصيب 11 آخرون من الشرطة العسكرية التركية.