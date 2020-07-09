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اتحاد نقابات العمال الأتراك: 92% من موظفى الدولة لم يتلقوا أي دعم رغم أزمة كورونا

الخميس، 09 يوليه 2020 10:00 م
اتحاد نقابات العمال الأتراك: 92% من موظفى الدولة لم يتلقوا أي دعم رغم أزمة كورونا تركيا
كتب- هاشم الفخراني

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أفاد اتحاد نقابات العمال الثوريين (DISK) عن نتائج الدراسة الميدانية التي قام بها مع أعضاء النقابة من العمال، ونشر تقريرا بعنوان" أثار تفشي وباء كورونا علي الحياة العملية" وتناولوا فيه الأضرار التي لحقت بالعمال في ظل تفشي الوباء في تركيا.

ووفق الدراسة لم يتمكن واحد من كل 5 موظفين حتى من دفع الحد الأدنى لمبلغ بطاقة الائتمان أثناء فترة تفشي الوباء في تركيا، وانخفض دخل واحد من كل 3 موظفين، و92% منهم لم يتلقوا أي مساعدات من قبل الحكومة التركية.

وكشف التقرير عن الحقائق التي لا تظهر في الإحصاءات الرسمية.

ووفق ما جاء في التقرير، فقد انخفض دخل أو راتب واحد من كل 3 موظفين، وأصبح 82 بالمائة منهم قلقين من فقدان وظائفهم و لم يتمكن واحد من كل 5 موظفين حتى من دفع الحد الأدنى لديون بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

 

 

 

 


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