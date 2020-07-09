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إنفو جراف.. تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

الخميس، 09 يوليه 2020 02:40 م
إنفو جراف.. تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة إنفو تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة

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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2020؛ وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالى الجديد 2020 /2021، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وفى هذا السياق، تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

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إنفو جراف مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو وأغسطس وسبتمبر

 

وبناء على ذلك تقرر بدء صرف المرتبات وفقا للأيام الآتية:

شهر يوليو

أيام: (20 / 21 / 22)

 

شهر أغسطس

أيام: (23 / 24 / 25)

 

شهر سبتمبر

أيام: (22/ 23 / 24)

 

المستحقات الأخرى

يوليو

أيام: (8 / 9 / 12)

 

أغسطس

 أيام (9 / 10 / 11)

 

سبتمبر

أيام (8 / 9 / 10)

 

 


المالية

محمد معيط

المرتبات

مواعيد صرف المرتبات

مرتبات العاملين بالدولة

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