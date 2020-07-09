إصابة 7 نواب إيرانيين بفيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

أظهرت نتائج اختبارات 7 أعضاء من نواب مجلس الشورى الإيراني المنتخب حديثًا، إصابتهم بفيروس كورونا، في الوقت الذي تنتشر فيه موجة جديدة من الوباء في إيران.



ووفقا لموقع العربية، كشفت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري أن وحيد جلال زادة، والذي يمثل حاليا مدينة ارومية، من أحدث المصابين بالفيروس وكان جلال زادة شغل منصب محافظ أذربيجان الغربية 2009 إلى 2013 فى عهد حكومة الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد.



وأعلن المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني، محمد حسين فراهاني، أن أكثر من 100 عضو في مجلس الشورى خضعوا لاختبار الفيروس التاجي، مشيرا إلى أن 7 منهم نتائجهم إيجابية، فيما أفاد موقع "تابناك" أن نائب مدينة كرمان، محمد مهدي زاهدي، كان أول ضحية للفيروس القاتل في البرلمان الجديد، وكشف موقع "تابناك" أن زاهدي يعاني من مضاعفات الجهاز التنفسي، وهو يرقد حالياً في وحدة العناية المركزة.