إصابة 6 أشخاص فى انفجار بمصنع للألعاب النارية جنوب غربى الصين

بكين /أ ش أ/

أصيب 6 أشخاص بجروح بينهم اثنان فى حالة خطيرة، جراء انفجار نجم عن حريق اندلع فى مصنع للألعاب النارية فى مقاطعة (سيتشوان) جنوب غربى الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة - فى بيان اليوم الخميس - أن الحريق اندلع فى مصنع جينيان للألعاب النارية الساعة 9:10 مساء أمس بتوقيت (بكين) حيث حدث انفجار قوى خلال عملية إجلاء فى محيط المصنع، ما تسبب فى وقوع الإصابات سالفة الذكر.

وأضافت السلطات أنه تمت إغلاق المنطقة التى يتواجد بها المصنع فيما تمت السيطرة على الحريق صباح اليوم، مشيرة إلى أن السلطات المعنية تجرى حاليا المزيد من التحقيقات للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.