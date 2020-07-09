اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 09:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة 6 أشخاص فى انفجار بمصنع للألعاب النارية جنوب غربى الصين

الخميس، 09 يوليه 2020 08:41 ص
إصابة 6 أشخاص فى انفجار بمصنع للألعاب النارية جنوب غربى الصين انفجار _ صورة أرشيفية
بكين /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 6 أشخاص بجروح بينهم اثنان فى حالة خطيرة، جراء انفجار نجم عن حريق اندلع فى مصنع للألعاب النارية فى مقاطعة (سيتشوان) جنوب غربى الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة - فى بيان اليوم الخميس - أن الحريق اندلع فى مصنع جينيان للألعاب النارية الساعة 9:10 مساء أمس بتوقيت (بكين) حيث حدث انفجار قوى خلال عملية إجلاء فى محيط المصنع، ما تسبب فى وقوع الإصابات سالفة الذكر.

وأضافت السلطات أنه تمت إغلاق المنطقة التى يتواجد بها المصنع فيما تمت السيطرة على الحريق صباح اليوم، مشيرة إلى أن السلطات المعنية تجرى حاليا المزيد من التحقيقات للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.

 


إصابة 6 أشخاص

انفجار مصنع للألعاب النارية

الصين

أخبار الصين

حوادث الصين

خطورة الألعاب النارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 أسباب تكشف سر تراجع معدل التضخم الشهرى فى شهر يونيو (-0.1%)

5 أسباب تكشف سر تراجع معدل التضخم الشهرى فى شهر يونيو (-0.1%)

السكة الحديد: استمرار توفير كمامات بشبابيك الحجز ومنع دخول المحطات بدونها

السكة الحديد: استمرار توفير كمامات بشبابيك الحجز ومنع دخول المحطات بدونها

طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الاستاتيكا اليوم

طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الاستاتيكا اليوم

الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات

الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 96 متهما بـ"فض رابعة"

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 96 متهما بـ"فض رابعة"

التضامن تواصل صرف معاش من يتقاضون 2000 حتى 3000 جنيه لليوم الثانى

التضامن تواصل صرف معاش من يتقاضون 2000 حتى 3000 جنيه لليوم الثانى

كوكب الزهرة يصل لذروة لمعانه فجر الجمعة ويشاهد بالعين المجردة كقطعة من الألماس

كوكب الزهرة يصل لذروة لمعانه فجر الجمعة ويشاهد بالعين المجردة كقطعة من الألماس

إنشاء 415 مدرسة بالشرقية بينهم المتفوقين واليابانية فى 6 سنوات تكلفة 2 مليار

إنشاء 415 مدرسة بالشرقية بينهم المتفوقين واليابانية فى 6 سنوات تكلفة 2 مليار

أسعار أضاحى العيد بالأسواق.. اللحم البقرى بـ50 جنيها والخروف بـ3000 جنيه

أسعار أضاحى العيد بالأسواق.. اللحم البقرى بـ50 جنيها والخروف بـ3000 جنيه

قانون هيئة الأوقاف الجديد.. تشكيل 4 لجان أبرزها لحصر الأعيان والأموال والاستثمار

قانون هيئة الأوقاف الجديد.. تشكيل 4 لجان أبرزها لحصر الأعيان والأموال والاستثمار

تقسيط مخالفات البناء بدون فوائد لغير القادرين.. اعرف التفاصيل

تقسيط مخالفات البناء بدون فوائد لغير القادرين.. اعرف التفاصيل

زيادة عدد السلع لأكثر من 100 سلعة.. تعرف على آليات تطوير منظومة التموين

زيادة عدد السلع لأكثر من 100 سلعة.. تعرف على آليات تطوير منظومة التموين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة