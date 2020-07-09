أخبار مصر.. تقديم موعد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، إعلان الحكومة تقديم مواعيد صرف المرتبات للعاملين بالدولة، لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، وتأييد محكمة النقض لحكم المؤبد على محمد بديع، وآخرين في أحداث مكتب الإرشاد، فضلا عن تقارير فنية ورياضية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر



محكمة النقض تؤيد أحكام المؤبد لبديع و 5 آخرين فى أحداث مكتب الإرشاد

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم .

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 5 ديسمبر 2018، بالسجن المؤبد لكلا من محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبدالعظيم فهمي

مصدر باتحاد الكرة: ظهور إصابة كورونا جديدة فى نادى الزمالك

كشف مصدر باتحاد الكرة أن المسحة الثانية التى خضع لها فريق الزمالك للكشف عن فيروس كورونا أسفرت عن ظهور حالة جديدة فى الفريق، والتى تحمل رقم 5 داخل الفريق، بعد إصابة كل من مصطفى فتحى وكريم بامبو والدكتور محمد عيد ومنتصر الرملاوى إدارى الفريق.

من ناحية أخرى، استبعد الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حازم إمام الظهير الأيمن وكابتن الزمالك من معسكر الفريق المقرر انطلاقه بعد قليل فى برج العرب بالإسكندرية، وأعلن كارتيرون استبعاد حازم عقب انتهاء المران الأول الذى أقيم صباح اليوم، وخاض الفريق مرانه اليوم على مجموعتين الأولى بدأت فى السابعة والنصف صباحا والأخرى فى الثامنة والنصف صباحا.

الحكومة : إحالة 5937 حالة مخالفة بناء للنيابة العسكرية



تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك فى تقرير تلقاه من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وشدد رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف إزالة التعدي على أراضي الدولة، ومخالفات البناء، لافتاً إلى تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة المتابعة الكاملة لهذا الملف، وتنفيذ الإزالات دون تهاون، ومهما كان حجم هذه المخالفات، مع تطبيق القانون بحسم، فلن يتم السماح لأى أحد مهما يكن بأن يخالف القانون ببناء عشوائى يعود بنا إلى الخلف مرة أخرى، بعد أن أنفقت الدولة وما زالت تنفق مليارات على تطوير المناطق العشوائية، بهدف تحسين الحياة للمواطنين.





غدًا سحب قرعة ربع نهائى دورىى أبطال أوروبا ويورباليج فى سويسرا



أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" موعد قرعة الدور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا، بالإضافة إلى بطولة الدورى الأوروبى بعد قرار استئناف المسابقات الأوروبية من جديد، ومن المقرر أن تستضيف مدينة "لشبونة" البرتغالية مباريات دورى أبطال أوروبا ابتداءً من ربع النهائى على ملعبى "بنفيكا" و"سبورتنج لشبونة".

مدبولى: لن نسمح لأحد بالمخالفة مهما يكن.. والرئيس شدد على الإزالة دون تهاون



تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك فى تقرير تلقاه من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.





الحكومة تحيل 5937 حالة مخالفة بناء للنيابة العسكرية.. إزالة 14964 مخالفة بناء منها 7214 على أملاك للدولة و7750 على أملاك خاصة..مدبولى: لن نسمح لأحد بالمخالفة مهما يكن..والرئيس شدد على تنفيذ الإزالات دون تهاون



تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك فى تقرير تلقاه من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وشدد رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لملف إزالة التعدى على أراضى الدولة، ومخالفات البناء، لافتاً إلى تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة المتابعة الكاملة لهذا الملف، وتنفيذ الإزالات دون تهاون، ومهما كان حجم هذه المخالفات، مع تطبيق القانون بحسم، فلن يتم السماح لأى أحد مهما يكن بأن يخالف القانون ببناء عشوائى يعود بنا إلى الخلف مرة أخرى، بعد أن أنفقت الدولة وما زالت تنفق مليارات على تطوير المناطق العشوائية، بهدف تحسين الحياة للمواطنين.

محافظ الإسكندرية يمنع الطائرات الورقية.. وضوابط للكلاب في الحدائق العامة



أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بحظر استخدام الطائرات الورقية بطريق الكورنيش على كافة المواطنين، وذلك للحفاظ على سلامتهم، نظرا لما تمثله من خطورة داهمة عليهم وعلى مستخدمي هذه النوعية من الألعاب، ووقوع العديد من الحوادث بسبب استخدامها.

وكلف المحافظ مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والمختصين بالأحياء بتوقيع غرامة مالية لا تقل عن (300 جنية) ولا تزيد عن (1000 جنية) على المخالف أو على الولي الطبيعي له حال عدم تجاوزه الثامنة عشر عاما.

تهديد جديد فى 2020.. البكتيريا الخارقة تقاوم المضادات الحيوية.. فيديو



بينما يحارب العالم، فيروس كورونا الخبيث، فإن تحذيرا أطلقه مجموعة من العلماء يكمن فى الخوف من إمكانية العودة إلى عصر ما قبل اكتشاف المضادات الحيوية، بعد انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، والتى من الصعب معها علاج الالتهابات المختلفة، والأمراض التي تتطلب تناول المضاد الحيوى.

فى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وأسباب انتشارها.

تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو وأغسطس وسبتمبر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر ٢٠٢٠؛ وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل





الحكومة: تطوير 60 قرية فى أسيوط باستثمارات 729 مليون جنيه بمبادرة "حياة كريمة"



استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تضمن موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد، مشيراً إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بوضع قرى الوجه القبلي الأكثر احتياجا على رأس أولويات خطط الحكومة التنموية.

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الجمعة والسبت.. والعظمى بالقاهرة 35



كشف تنبؤ حالة الطقس الذى تصدره الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال الـ 72 ساعة المقبلة، عن ارتفاع تدريجى في حالة الطقس الجمعة والسبت، حيث تتوقع هيئة الأرصاد أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الجمعة 34 درجة، والسبت 35 درجة.





أوتوفيستر: الأهلى مجرد فريق عادى وكسبته 5 مرات ومباراة الـ6/1 "سقطة"



أكد الألمانى أوتوفيستر، المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، أن الأهلى بالنسبة له فريق عادى وليس مرعباً كما يرى الكثيرون، لافتاً إلى أنه كان دائماً يرى مباراة الزمالك أمام المارد الأحمر مباراة عادية لا تستحق الضجة التى تثار قبلها، مشيرا إلى أن الأهلى كان مثله مثل أى فريق آخر فى الدورى وكان الزمالك متفوقاً عليه للغاية.

السكة الحديد: استمرار توفير كمامات بشبابيك الحجز ومنع دخول المحطات بدونها



أكدت هيئة السكة الحديد استمرارها فى توفير كمامات للبيع فى شبابيك الحجز بالمحطات للراكب الراغبين، مع استمرار مع دخول ركاب للمحطات بدون ارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وتخصص هيئة السكة الحديد موظفين على مداخل المحطات الرئيسية تمنع الدخول بدون ارتداء كمامات، حيث يتم تغريم المخالفين وتوجيهم لمكاتب شرطة المحطات لتحرير محاضر ضدهم .

تقرير بريطانى: إنجازات السيسى عززت صمود مصر أمام كورونا وتقلبات الاقتصاد



شاد تقرير صادر عن كبرى مؤسسات بحوث الاقتصاد والأعمال فى بريطانيا بالإنجازات التى تحققها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، معتبرة أن تلك الإنجازات هى التى عززت صمود مصر أمام جائحة كورونا وتقلبات الاقتصاد العالمى التى صاحبتها.

واعتبر التقرير الذى أصدرته "مجموعة أكسفورد للأعمال" Oxford Business Group ( OBG ) ، أن ما حققته وتحققه مصر من إنجازات على مستوى إصلاح الاقتصاد وما نتج عن ذلك من تحسين المركز المالى للحكومة المصرية كان فى مقدمة العوامل التى مكنت مصر من التعامل بفاعلية مع تداعيات وباء كورونا وإدارة تلك الأزمة غير المسبوقة بكفاءة ، وكذلك تعاملت مصر باقتدار مع كل ما ترتب على جائحه كورونا من أثار مباشرة وغير مباشرة على قطاعات الأعمال لا سيما فى القطاع الخاص الذى سعت الدولة المصرية إلى تخفيف أعبائه كقاطرة للتنمية.





الأهلى vs الزمالك.. أزمة نادى القرن من طقطق إلى احتفال ميت عقبة ليلة الخميس



يجهز مسئولو الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، احتفالية كبرى بعدما اعتبروا أن الزمالك هو بطل القرن الحقيقى معلنين عن مفاجآت كبيرة للجماهير.

واختار الزمالك يوم 9 -7 من كل عام للاحتفال بلقب القرن، فى إشارة إلى حصول الزمالك على 9 بطولات أفريقية، وحصول الأهلى على 7 بطولات وذلك عام 2000 لحظة تتويج الأهلى باللقب من الاتحاد الأفريقى، وهو ما يراه مجلس الزمالك غير عادى، لأن الزمالك كان أكثر فريق فى أفريقيا حصولا على البطولات.





شوبير يعلن اسم اللاعب الأهلاوى المنضم للزمالك قبل إعلان مفاجأة الليلة



كشف الإعلامى أحمد شوبير أن المفاجأة التى يعدها الزمالك لجماهيره وتتعلق بالحصول على توقيع لاعب أهلاوى حدثت بالفعل، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "لاعب دولى انضم من الأهلى للزمالك ووقع بالفعل، أقسم بالله وهو المفاجأة التى يتحدث عنها مسئولو الزمالك وهو عمر بكار لاعب كرة اليد، وهو مكسب كبير للقلعة البيضاء".





الصعيد فى المقدمة .. الرئيس يكلف بوضع قرى الوجه القبلى الأكثر احتياجا على رأس أولويات الخطط التنموية.. والحكومة تعلن تطوير 60 قرية بمحافظة أسيوط باستثمارات 729 مليون جنيه ضمن مبادرة "حياة كريمة"



استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تضمن موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد، مشيراً إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بوضع قرى الوجه القبلي الأكثر احتياجا على رأس أولويات خطط الحكومة التنموية.





تقرير بريطاني ينصف الرئيس: قاد مصر بكفاءة غير مسبوقة فعبرت بلاده تداعيات كورونا.. السيسي ركز على البعد الإنساني في الجائحة ودعا العالم للتكاتف.. ورئاسته للاتحاد الأفريقي علامة فارقة وعودة قوية لاقتصاد القارة



أشاد تقرير صادر عن كبرى مؤسسات بحوث الاقتصاد والأعمال فى بريطانيا بالإنجازات التى تحققها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، معتبرة أن تلك الإنجازات هى التى عززت صمود مصر أمام جائحة كورونا وتقلبات الاقتصاد العالمي التى صاحبتها.

واعتبر التقرير الذى أصدرته "مجموعة أكسفورد للأعمال" Oxford Business Group ( OBG ) ، أن ما حققته وتحققه مصر من إنجازات على مستوى إصلاح الاقتصاد وما نتج عن ذلك من تحسين المركز المالى للحكومة المصرية كان فى مقدمة العوامل التى مكنت مصر من التعامل بفاعلية مع تداعيات وباء كورونا وإدارة تلك الأزمة غير المسبوقة بكفاءة ، وكذلك تعاملت مصر باقتدار مع كل ما ترتب على جائحه كورونا من أثار مباشرة وغير مباشرة على قطاعات الأعمال لا سيما فى القطاع الخاص الذى سعت الدولة المصرية إلى تخفيف أعبائه كقاطرة للتنمية.

الإسكان: مد فترة حجز 204 قطع أراضٍ سكنية بمدينة ملوى الجديدة لمدة أسبوع



أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر ولمدة أسبوع، مد فترة حجز 204 قطع أراضٍ سكنية عمارات، بمساحات مختلفة تتراوح بين 289 م2 و971 م2، تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة ملوى الجديدة، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للتقدم وحجز تلك الأراضي.





شوبير يكشف حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحى للزمالك



كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، حقيقة توقيع ثنائى المارد الأحمر رمضان صبحى وصالح جمعة للزمالك، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى على أون سبورت، "صالح جمعة ورمضان صبحى لن يوقعا للزمالك، صالح عقده ممتد مع الأهلى ورمضان معار من هيدرسفيلد الإنجليزى لنهاية الموسم، ومسئولو القلعة الحمراء يحاولون شراء اللاعب، والمفاوضات بين الأهلى والنادى الإنجليزى مستمرة حتى الأمس".





رئيس امتحانات الثانوية يحسم مصير شكاوى الطلاب من الفيزياء مع مشرفى التقدير



يناقش الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس نموذج إجابة امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة مع المشرفين على تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية قبل البدء فى تصحيحها، عبر اجتماع بالفيديوكونفرانس.





انخفاض معدل التضخم الشهري (-0.1%) في يونيو 2020



بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.5) نقطة لشهر يونيو 2020، مسجلاً انخفاضاً قدره (-0.1%) عن شهر مايو 2020.

وأرجع جهاز الاحصاء، أسباب هذا الانخفاض الى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-5.6%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-5.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.9%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.3%)، هذا بالرغـم من ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة (18.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (4.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.0%).