أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و75 وفاة

إعداد على عبد الرحمن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز الأخبار:

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة