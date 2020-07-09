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أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و75 وفاة

الخميس، 09 يوليه 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و75 وفاة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وفيما يلى أبرز الأخبار:
 

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

 
التعليم: نقل مراقب بامتحانات الدبلومات الفنية للمستشفى بعد ارتفاع درجة حرارته
 
الصحة: تراجع إصابات كورونا لـ8404 حالة من 30 يونيو الماضى وحتى 6 يوليو الجارى
 
نائب وزير التعليم يكشف شروط قبول الطلاب بمدرسة الضبعة النووية
 
 
التعليم تضع بدائل على إجابة سؤالين بامتحان الأحياء للثانوية العامة
 
حصاد الوزارات.. الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى
 

القضاء الإدارى يؤيد قرار إدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة فى صناعة الأسمنت

 

مصطفى مدبولي يطمئن مجلس الوزراء على جهود مواجهة كورونا بجميع المحافظات

 

 


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