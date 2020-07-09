أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و75 وفاة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز الأخبار:
الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة
التعليم: نقل مراقب بامتحانات الدبلومات الفنية للمستشفى بعد ارتفاع درجة حرارته
الصحة: تراجع إصابات كورونا لـ8404 حالة من 30 يونيو الماضى وحتى 6 يوليو الجارى
نائب وزير التعليم يكشف شروط قبول الطلاب بمدرسة الضبعة النووية
التعليم تضع بدائل على إجابة سؤالين بامتحان الأحياء للثانوية العامة
حصاد الوزارات.. الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى
القضاء الإدارى يؤيد قرار إدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة فى صناعة الأسمنت
مصطفى مدبولي يطمئن مجلس الوزراء على جهود مواجهة كورونا بجميع المحافظات
موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة