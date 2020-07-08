9474 مواطنا بالشرقية يستفيدون من خدمات المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، بأن الخدمة الطبية بالمبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة وعلاج الأمراض غير السارية مستمرة بالعيادات الثابتة ، والعيادات والقوافل المتنقلة، مع توزيع الأدوية بالمنازل لغير القادرين بمحافظة الشرقية، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية توقيع الكشف الطبى وتوزيع العلاج اللازم على 1227 مريض ، ليصل إجمالى ما تم تقديم الخدمة الطبية، وصرف علاج الأمراض المزمنة لهم إلى 9474 مواطن حتى الآن، كما تم عمل قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة .

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية ، تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة من عمر 18 عام فاكثر، وتأتى إستكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ، والتى تقدم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة ، بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض .

وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن ، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة ، وأشار "مسعود" أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة ، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية .

بالإضافة إلى العيادات المتنقلة ، وأنه سيتم صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي ، بكميات تكفى لثلاثة أشهر ، مع إمكانية توصيل العلاج للمرضى غير القادرين لمنازلهم من خلال الرائدات الريفيات والفرق الصحية ، كما تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة ، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج .

وأيضا تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين، ومناشدة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلى الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومى بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.