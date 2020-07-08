246 راكبا يغادرون القاهرة فى طريقهم إلى واشنطن

كتب أحمد مصطفى

غادر مطار القاهرة الدولى منذ قليل رحلة شركة مصر للطيران رقم MS981 فى طريقها إلى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وعلى متها 246 راكبًا وتعد هذه الرحلة هى الثانية بعد استئناف حركة الطيران فى الأول من يوليو الجارى، بعد أن جرى تعليقها مارس الماضى على خلفية انتشار جائحة كورونا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.